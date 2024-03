Potrącenie kobiety z dzieckiem na przejściu dla pieszych. Policja publikuje nagranie ku przestrodze

W czwartek 7 marca 2024 roku około godziny 15.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Obornikach (woj. wielkopolskie) otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego miało dojść w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Szymańskiego. Funkcjonariusze udali się na miejsce i ustalili, że 39-letnia kobieta wraz z dzieckiem w wózku, przechodząc przez przejście dla pieszych, została potrącona przez 77-latkę kierującą volkswagenem.

Oborniki. 77-latka potrąciła kobietę z dzieckiem na przejściu dla pieszych

W wyniku tego zdarzenia potrącona kobieta wraz z dzieckiem została przetransportowana do szpitala przez pogotowie ratunkowe. Policjanci przebadali 77-latkę na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i okazało się, że kierująca była trzeźwa. Dokładne okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane przez obornickich stróżów prawa.

Oborniccy funkcjonariusze podkreślają, że nagranie miejskiego monitoringu, który zarejestrował moment potrącenia pieszej wraz z dzieckiem w wózku w obrębie przejścia dla pieszych przez kierującą samochodem osobowym, publikują ku przestrodze.

Policja apeluje o ostrożność

„Apel o treści ‘PATRZ I SŁUCHAJ’ można skierować zarówno do pieszych, jak i do kierujących pojazdami. Rejony przejść dla pieszych to miejsce, w których kierujący zawsze powinien zachować szczególną czujność, to samo jednak dotyczy osób korzystających z pasów” – podsumowali policjanci.

Pieszy na przejściu jest szczególnie chroniony przez przepisy. Zbliżając się do przejścia, kierujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Jeśli skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez drogę, na którą wjeżdża. Kierujący powinni także zwiększyć swoją uwagę, zbliżając się m.in. do przejazdu dla rowerzystów.

