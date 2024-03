Rolnicy zapowiedzieli kolejne protesty. Wskazali datę i miejsce

Rolnicy planują blokady kolejnych dróg. Jak podaje Radio ZET, w protestach uczestniczyć może nawet 500 osób.

Gdzie spodziewać się utrudnień?

Rozgłośnia powołuje się na toruński MZK, który wskazuje, że blokady rozpoczną się o godzinie 8. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 20. Rolnicy zamierzają pojawić się 15 marca w kilku miejscach. By uniknąć korków i dotrzeć bez opóźnień na miejsce, kierowcy powinni omijać:

Rondo Solidarności w Gronowie,

skrzyżowanie drogi krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 552 w Grębocinie,

skrzyżowanie drogi krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 646 w Brzeźnie-Młyńcu,

skrzyżowanie drogi krajowej nr 15 z ulicą Lubicką w Rogówku,

skrzyżowanie w Gronowie

i węzeł autostradowy Turzno przy zjeździe na drogę krajową nr 15.

Na drogach pojawią się nie tylko ciągniki, ale także m.in. pojazdy ciężarowe. Oprócz kierowców protesty pod uwagę wziąć powinni także pasażerowie – klienci lokalnej komunikacji miejskiej. Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu przekazał, że „należy spodziewać się problemów w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji autobusowej, zwłaszcza na liniach podmiejskich 111 i 112”.

Czernikowo. Kolejne protesty

13 marca MZK zaktualizowało także komunikat, informując w nim, że 20 marca zorganizowany zostanie protest rolników w następujących miejscach:

Czernikowo skrzyżowanie DK 10 (ul. Toruńska) z ul. Słowackiego i ul. Zygmuntowo,

Czernikowo ul. Szkolna od strony Torunia.

Utrudnienia będą miały miejsce w godzinach od 7 do 19.

O co walczą rolnicy?

Rolnikom od początku protestów chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na dwie kwestie: by do Polski z Ukrainy przestały napływać ukraińskie towary, a także, by rząd odstąpił od nakazów i zakazów wynikających z europejskiego Zielonego Ładu (dotyczącego polityki klimatycznej i środowiskowej).

W Warszawie trwa strajk generalny rolników, zorganizowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W trakcie wydarzenia doszło do podpalenia symbolicznej trumny, a także kilku opon.

Rolnicy zebrali się pod gmachem Sejmu

W ubiegłym tygodniu w Warszawie miał miejsce strajk generalny rolników, w którym uczestniczyli m.in. członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W trakcie wydarzenia doszło do podpalenia symbolicznej trumny, a także kilku opon.

W proteście zorganizowanym w stolicy brali udział nie tylko rolnicy, ale także m.in. leśnicy, pszczelarze czy myśliwi.

Czytaj też:

Zielony Ład. KE gotowa na ustępstwa. W piątek przedstawi konkretyCzytaj też:

Konfederacja chce odebrać wyborców PiS-owi? „Rolnicy są wściekli”