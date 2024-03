Pilne spotkanie rządu z rolnikami. Nieprzypadkowy termin rozmów

Z ustaleń Radia Zet wynika, że minister rolnictwa zwołał na wtorek 19 marca pilne spotkanie z rolnikami. Ma się ono odbyć w Jasionce koło Rzeszowa w ramach Europejskiego Forum Rolniczego. Czesław Siekierski chce omówić kwestie związane m.in. z handlem z Ukrainą.Szef resortu rolnictwa ma przedstawić propozycję rozwiązania sporu, która została wypracowana między Ukrainą a Unią Europejską. Zakłada ona, że bezcłowy handel z Ukrainą zostałby znacząco ograniczony. W tym celu miałyby zostać ustanowione limity importu drobiu, cukru, jaj, miodu i niektórych rodzajów zboża.

Doniesinia o planowanym spotkaniu potwierdziły Zamojskie Towarzystwo Rolnicze oraz organizacja Oszukana Wieś. Jeden z działaczy rolniczych powiedział dziennikarzom, że protestujący otrzymują od resortu rolnictwa sprzeczne komunikaty. – Raz się mówi, że ma być brany pod uwagę import z 2021 roku, innym razem, że z 2022 roku. W pierwszym przypadku to nic nie zmienia, bo będą nas zalewać zboża wielkich aglomeracji – stwierdził rolnik.

Zaproponowany termin spotkania nie jest przypadkowy, ponieważ na środę 20 marca rolnicy zapowiedzieli kolejne masowe protesty. Chcą zablokować drogi większości miast wojewódzkich.

Protest rolników

Protestujący domagają się uszczelnienia granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza Unii Europejskiej (głównie z Ukrainy) oraz odstąpienia od przepisów Zielonego Ładu, który wprowadza szereg przepisów umożliwiających osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi m.in. o wprowadzenie bardziej ekologicznej i mniej emisyjnej produkcji.

Poczas poprzedniego protestu w Warszawie, który odbył się 6 marca, doszło do zamieszek z policją. Demonstracja miała wyjątkowo burzliwy przebieg – doszło do starć z policją a 14 funkcjonariuszy trafiło do szpitala. Do tej pory zarzuty przedstawiono 14 osobom, które zostały zatrzymane w trakcie protestu. Dotyczą one m.in. naruszenia nietykalności cielesnej policjantów czy narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

