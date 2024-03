W szpitalu w Kielcach pomylono ciała. Szokujące informacje śledczych

We wrześniu 2023 roku w szpitalu im. św. Aleksandra w Kielcach w tym samym czasie zmarło dwoje pacjentów – kobieta oraz mężczyzna. Gdy krewni kobiety udali się do zakładu pogrzebowego, aby pożegnać zmarłą, przeżyli szok. Po otwarciu trumny zobaczyli w środku ciało mężczyzny. Przez pomyłkę ciało zmarłego wydano nie tej rodzinie, co trzeba. Co więcej, okazało się, że ciało kobiety zostało skremowane, chociaż jej bliscy sobie tego nie życzyli.

Szokująca pomyłka w szpitalu w Kielcach

Sprawa została zgłoszona na policję, a następnie przekazana prokuraturze rejonowej. Wewnętrzne dochodzenie przeprowadzono także w szpitalu im św. Aleksandra. Placówka wydała w związku z tym oświadczenie, w którym podkreślono, że nie współpracuje z zakładem odpowiedzialnym za zdarzenie. „Wstęp na teren szpitala miał miejsce wyłączni na żądanie rodziny zmarłego pacjenta, którego zwłoki były przeznaczone do kremacji. Sprawa została zgłoszona do prokuratury celem wyjaśnienia działań zakładu pogrzebowego” – czytamy w komunikacie placówki.

W toku postępowania śledczy sprawdzali, czy nie doszło do znieważenia zwłok. Jak poinformowała „Gazeta Wyborcza”, ostatecznie postępowanie zostało niedawno umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego. Prokuratura nie podała uzasadnienia tej decyzji do wiadomości publicznej. Szczegóły sprawy mają zostać ujawnione dopiero wtedy, gdy pokrzywdzeni potwierdzą odbiór postanowienia.

