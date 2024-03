Zagadkowa śmierć w Pniewach. W mieszkaniu wykryto silnie trującą substancję

W środę późnym wieczorem w jednym z mieszkań w Pniewach (woj. wielkopolskie) znaleziono ciało 38-letniej kobiety. Na miejscu interweniowało dziesięć zastępów strażackich.

Ze względu na podejrzenie, że kobieta zmarła w wyniku zatrucia, na miejsce skierowano także patrol chemiczny z Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ze specjalistycznym sprzętem i laboratorium. Mieszkanie, w którym znaleziono ciało, zostało przeszukane przez strażaków w kombinezonach ochronnych.

Zatrucie silną substancją w Pniewach. Niebezpieczeństwo dla śledczych

Z powodu zagrożenia dla policjantów i prokuratora dotarcie do zwłok i zbadanie miejsca ich odkrycia było bardzo trudne.

Początkowo śledczy nie podawali, jaka trująca substancja spowodowała śmierć kobiety, ale TVP3 nieoficjalnie informowała, że mógł to być cyklon B – niebezpieczny środek chemiczny wynaleziony do walki z insektami. Cyklon B okrył się złą sławą podczas II wojny światowej, gdy Niemcy wykorzystywali go do mordowania ludzi w obozach zagłady.

Substancja ta jest nadal produkowana w Czechach pod nazwą Uragan D2. Służy do zwalczania gryzoni i insektów m.in. w przemyśle młynarskim. W wyniku specjalistycznych badań ustalono, że 38-latka zatruła się inną silną substancja – cyjankiem potasu. Śledczy uspokoili mieszkańców budynku, w którym znaleziono ciała, że nie ma dla nich żadnego zagrożenia.

Jednym z wątków postępowania będzie wyjaśnienie, jak trucizna znalazła się w mieszkaniu 38-latki. Dostęp do cyjanku potasu jest ściśle reglamentowany. – W mieszkaniu nie znaleziono większych ilości tego środka chemicznego – wyjaśnił mł. insp. Andrzej Borowiak z KWP w Poznaniu.

Cyjanek potasu to znana trucizna o zapachu migdałów, która odbiera organizmowi zdolność oddychania. Specyfik ten bywał wykorzystywany przy wykonywaniu kary śmierci w komorach gazowych oraz w obozach koncentracyjnych.

