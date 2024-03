Poruszające wyznanie Witolda Waszczykowskiego. „Pan Bóg zabrał mi nogi”

U Witolda Waszczykowskiego zdiagnozowano stwardnienie zanikowe boczne. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości ma problemy z poruszaniem się oraz płynnym wypowiadaniem. – Zawsze powtarzałem „nie biegam, bo nie lubię”. Teraz Pan Bóg powiedział do mnie „nie lubisz biegać, nie lubisz chodzić, po co ci te nogi”? No i je zabrał. Ale na szczęście nie zabrał innych rzeczy – powiedział były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rozmowie z „Super Expressem”.

Witold Waszczykowski wystartuje do PE? „Nie wszystko zależy tu ode mnie”

Mimo problemów zdrowotnych Witold Waszczykowski nie traci pozytywnego nastawienia. – Po Parlamencie Europejskim poruszam się na skuterze. Śmigam szybciej niż ci, co mają nogi. Asystenci nie mogą mnie dogonić – zażartował.

Europoseł został zapytany także o swoje polityczne aspiracje i dalsze plany. Witold Waszczykowski nie wykluczył, że kolejny raz będzie ubiegał się o mandat w Parlamencie Europejskim. – Jak Bóg da i partia pozwoli. Nie wszystko zależy tu ode mnie. Nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. Na dzisiaj nie ma jeszcze takiego tematu ani żadnych spekulacji – podkreślił polityk.

Wybory do PE. Kiedy się odbędą?

W poniedziałek 11 marca Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie zostanie przeprowadzone w Polsce w niedzielę 9 czerwca 2024 roku. W Rzeczpospolitej Polskiej będzie wybieranych 53 posłów do PE.

Jak przypomniała Kancelaria Prezydenta RP, zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do PE zarządza głowa państwa w drodze postanowienia – „nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy, przypadający w okresie wyborczym ustalonym w przepisach prawa Unii Europejskiej”. Z chwilą ogłoszenia przez prezydenta decyzji w sprawie wyborów został również opublikowany kalendarz wyborczy, w którym wskazano terminy wykonania konkretnych czynności wyborczych.

