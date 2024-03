Trzecia walka Szymona Hołowni. Jeśli ją przegra, może nie przetrwać

Jest takie powiedzenie wytrawnych polityków, że wzajemną niechęć stopniuje się następująco – wróg, wróg śmiertelny, koalicjant. Jeżeli zatem dla Donalda Tuska wrogiem śmiertelnym na scenie politycznej może być Jarosław Kaczyński, to niechęć do koalicjanta jest większa, niż do lidera PiS.

Wraz z podpisaniem umowy o współrządzeniu skończyły się uśmiechy i poklepywanie po plecach między KO, Trzecią Drogą i Lewicą, a zaczęła się walka o swoje, bez oglądania się na interes koalicjantów. To dlatego Tusk zasugerował, by wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie rozważali w wyborach samorządowych taktycznego głosowania na inne ugrupowanie koalicyjne. W mniemaniu wielu działaczy KO i Lewicy, ich wyborcy w październiku 2023 roku taktycznie zagłosowali na Trzecią Drogę, żeby nie spadła pod próg. W rezultacie Szymon Hołownia, szef Polski 2050 i Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL wspólnie zdobyli ponad 60 mandatów i stali się poważną siłą na scenie politycznej.

Donald Tusk nie chce by to samo wydarzyło się w wyborach samorządowych, stąd jego konfrontacyjny wpis.

Hołownia zareagował błyskawicznie.

„Mieliśmy pokonać PiS raz na zawsze, nie na 100 dni. Polacy chcą od rządu efektów: reformy szpitali, lepszej szkoły i prostych podatków. To cel zapisany w 12 gwarancjach Trzeciej Drogi i Polski 2050. Panie Premierze, dość kłótni, do przodu” – napisał w odpowiedzi na wpis Tuska, czym najpewniej tylko dodatkowo rozdrażnił szefa rządu.

Atak Tuska to jeszcze nie jest gwóźdź do trumny Hołowni ale poważny cios.

Jak atuty zmieniły się w błędy

W Koalicji Obywatelskiej pokutuje przekonanie, że Szymon Hołownia nie ma szansy na zdobycie fotela prezydenckiego. Zdaniem naszych rozmówców, jego walka o wysoką oglądalność obrad Sejmu jest mało poważna. Jego polemiki z posłami PiS, które były fajne na początku, zaczynają się widowni nudzić.