Makabryczne odkrycie w lesie pod Ostródą. Spacerowicz znalazł ludzki szkielet

W niedzielę 10 marca w miejscowości Kajkowo (pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie) przypadkowy spacerowicz odnalazł ludzki szkielet. Jak podało RMF FM, Prokuratura Rejonowa w Ostródzie prowadzi śledztwo w związku ze sprawą. Dotychczas niewiadomą pozostaje, jaka była bezpośrednia przyczyna śmierci tej osoby.

Makabryczne odkrycie w lesie pod Ostródą. Znaleziono ludzki szkielet

Głos w sprawie zabrał oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. – Ciężko jest określić, czy szczątki należą do mężczyzny, czy kobiety. Zostały one zabezpieczone do dalszych badań. Prokurator określi, jakie metody identyfikacji zostaną zastosowane. Będziemy brali pod uwagę różne hipotezy i postaramy się ustalić, w jaki sposób te szczątki się tam znalazły – czy odpowiedzialne są osoby trzecie, czy wydarzył się nieszczęśliwy wypadek – powiedział podkomisarz Michał Przybyłek w rozmowie z portalem gazetaolsztynska.pl.

Po kilku dniach rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Elblągu prok. Ewa Ziębka przekazała, że wciąż nie udało się ustalić tożsamości osoby, której szczątki zostały znalezione. Jak podało RMF FM, śledczy mają już pierwsze podejrzenia, ale na razie ich nie ujawniają publicznie.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze wspomnianej rozgłośni, wynika, że – co warte podkreślenia – według bardzo wstępnych ustaleń „udział pośmiertny miały dzikie zwierzęta”. Już wcześniej taką wersję powielały lokalne media. Pojawiły się spekulacje, że mogło chodzić o wilki. Taki stan rzeczy mogłyby potwierdzać ewentualne ślady np. na kościach. Te informacje nie zostały oficjalnie potwierdzone. W sprawie jest wiele niewiadomych. Śledczy prowadzą działania w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia.

