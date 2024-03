Zaginęła 14-letnia Malwina. „Miała zostawić niepokojący list”

14-letnia Malwina w piątek wyszła z domu około 7:27. Wsiadła do autobusu linii 59 w kierunku centrum Szczecina. Od tej pory nie kontaktowała się z bliskimi. Policjanci apelują do wszystkich, którzy mogli widzieć dziewczynkę, o pilny kontakt.

Poszukiwana 14-letnia Malwina Olejniczak. Nie dotarła do szkoły

– Jeżeli ktokolwiek widział dziewczynkę, prosimy o natychmiastowy kontakt pod numerem 112. Istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia dziewczynki – poinformowała w rozmowie z portalem wszczecinie.pl Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Dodała, że Malwina wyszła z domu w piątek o godz. 7.27 i wsiadła do autobusu linii 59 w kierunku centrum. Do szkoły jednak nie dotarła. Rodzice po powrocie do mieszkania stwierdzili, że w domu nie ma córki. Dziewczynka miała zostawić niepokojący list.

Malwina ma 155 cm wzrostu, włosy koloru blond. W piątek była ubrana w długą kurtkę do kolan koloru jasnoniebieskiego i szare spodnie sztruksy.

Informację o zaginięciu udostępnił także brat Malwiny. „Prosimy o kontakt z policją, ze mną lub z mamą” – napisał.

