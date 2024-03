Mocny zgrzyt w Zjednoczonej Prawicy. „Może uwierzyłeś, że przerosłeś Prezesa”

Do sieci trafiło nagranie, na którym Patryk Jaki z Suwerennej Polski krytykował politykę PiS, m.in. w sprawie Unii Europejskiej i zagranicznych mediów w Polsce.

– Wszyscy musimy wyciągnąć wnioski, zadać sobie pytanie, kto za to wewnątrz naszego obozu odpowiada i robić wszystko, by nie miał na to wpływu po raz kolejny. Ktoś te wszystkie dziadostwa w Unii podpisywał – mówił na spotkaniu z wyborcami w Pabianicach europoseł PiS. – Jeżeli Morawiecki będzie po raz kolejny premierem, nie daję żadnej gwarancji, że nie będzie tak samo – grzmiał Patryk Jaki.

Później uderzył w prezydenta Andrzeja Dudę i przypomniał weto w sprawie ustaw sądowych i „lex TVN”. – Kto zawetował TVN? No bynajmniej nie był to Bronisław Komorowski! – mówił Jaki.

Mueller reaguje na krytykę Morawieckiego. „Celowo spłaszczasz dyskusję”

Na reakcję Piotra Mullera z PiS nie czekał długo.

„Kolegę Patryk Jaki zachęcam do rozmów w gronach do tego przeznaczonych. Celowo spłaszczasz dyskusję na temat decyzji rządu w sprawach unijnych żeby »coś się przykleiło«. Szkodzisz tym obozowi. A decyzje w tych obszarach były przyjmowane wyłącznie na poziomie całego kierownictwa PiS. Wiesz o tym doskonale” – odpisał były rzecznik rządu, Piotr Mueller

„Choć może już Patryk uwierzyłeś, że przerosłeś Prezesa, Premiera i Głowę Państwa. Szkoda, że takiej energii nie przełożyliście na działania w prokuraturze, sądach (np. pełnej cyfryzacji – w 8 lat dało się zrobić!). Szkoda, że przez Wasz radykalizm straciliśmy kilka punktów procentowych do zwycięstwa” -kontynuował.

Zarzucił też Suwerennej Polsce „radykalizm”, który „obudził złość na nasz obóz i zmobilizował osoby, które poszły na wybory tylko dlatego, że nie chcieli tego stylu uprawiania polityki co prezentujecie”.

„Szkoda, że w ramach partykularnych interesów celujesz działa w kolegów ze Zjednoczonej Prawicy zamiast w Donalda Tuska” – zarzucił mu.