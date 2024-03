Śmiertelny wypadek na A4. Ciężarówka zderzyła się z busem

„Śmiertelny wypadek z udziałem pojazdu ciężarowego oraz busa na 117km A4 w kierunku Zgorzelca” – poinformował w niedzielę rano profil Dolnośląskie Alarmowo na Facebooku. KWP Straży Pożarnej we Wrocławiu przekazała, że w wyniku wypadku zginęły trzy osoby, sześć zostało rannych. Na miejscu lądowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Wypadek na A4. Zderzenie ciężarówki z busem

Szczegóły dotyczące przyczyn wypadku nie są jeszcze znane. RMF24 informowało, że najprawdopodobniej ciężarówka przewożąca artykuły spożywcze uderzyła w busa. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać kilka godzin. Inną wersję przedstawiła kilka godzin później dolnośląska policja.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do wypadku doszło, gdy około godz. 6:30 samochód typu bus wjechał w pojazd ciężarowy — powiedział „Gazecie Wrocławskiej” podkomisarz Przemysław Ratajczyk z sekcji prasowej Dolnośląskiej Policji. – Prawdopodobnie samochód ciężarowy znajdował się wówczas w ruchu, ale ten fakt będzie jeszcze weryfikowany przez biegłych –dodał.

Podkomisarz Ratajczyk poinformował, że autostrada jest zablokowana w stronę Legnicy i utrudnienia w tym miejscu potrwają będzie miała co najmniej w niedzielę do południa. Portal przekazał, że cztery osoby ranne mają relatywnie niegroźne obrażenia, a najpoważniej ranna została przetransportowana do szpitala helikopterem LPR.

„Apelujemy o ostrożność i wyrozumiałość kierowców na tej trasie. Służby ratunkowe pracują na miejscu, aby przywrócić normalny przebieg ruchu jak najszybciej” – przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Do innego śmiertelnego wypadku na A4 doszło w lutym tego roku. Na wysokości węzła Legnica-Wschód autostrady samochód osobowy najechał na ciężarówkę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że zginęły dwie osoby.

facebookCzytaj też:

Karambol 12 aut na S3. Kierowca ciężarówki, od której oderwało się koło, poszukiwanyCzytaj też:

Tragiczny wypadek na A4. Samochód osobowy najechał na ciężarówkę