Dziewczynka poparzona gorącą zupą. Ustalono okoliczności wypadku

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w piątek w Pępowie koło Gostynia w woj. pomorskim, około godz. 15. Służby dostały zgłoszenie, że dziewczynka wpadła do kotła z gorącą zupą. Na miejsce przyleciał śmigłowiec LPR z Zielonej Góry, który przetransportował dziecko do Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim.

Wypadek w Pępowie. Dziewczynka poparzona gorącą zupą

Okoliczności wypadku w rozmowie z PAP zrelacjonowała podkom. Monika Curyk z gostyńskiej policji. Czterolatka to córka właściciela lokalu. Dziewczynka wbiegła do kuchni restauracji i wpadła do kotła, który chwilowo był odstawiony na podłogę.

Lekarze poinformowali, że dziewczynka doznała poparzeń II i III stopnia, które zajmują 40 procent powierzchni jej ciała. Oparzenia II stopnia dotyczą całego naskórka oraz powierzchownych warstw skóry właściwej, oparzenia III stopnia — dotyczą naskórka oraz głębokich warstw skóry właściwej.

Oparzenia termiczne to m.in. oparzenia gorącą wodą, rozgrzanym tłuszczem czy metalem. By pomóc poszkodowanej osobie, trzeba stosować się do podstawowych zasad:

zabierz poszkodowanego z niebezpiecznego miejsca,

polewaj oparzoną skórę chłodną (nie zimną) wodą przez minimum 15 minut,

załóż na oparzoną skórę jałowy lub hydrożelowy opatrunek,

nie zrywaj ubrania, które przylega do skóry,

nie przekłuwaj pęcherzy.

