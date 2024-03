Tajny układ Morawieckiego z Dudą i Bielanem? Jest reakcja z PiS

Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarza Radia Zet Mariusza Gierszewskiego, Mateusz Morawiecki snuje poważne polityczne plany na przyszłość. W planach byłego premiera miałoby być założenie nowej partii po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Inicjatywę Mateusza Morawieckiego mają wspierać Adam Bielan oraz Marcin Mastelerek z Kancelarii Prezydenta.

Do tych doniesień odniósł się szef gabinetu Andrzeja Dudy. Marcin Mastalerek opublikował w mediach społecznościowych wymowny wpis – udostępnił informacje Mariusza Gierszewskiego i dołączył do niego kilka uśmiechniętych emotikonek. Głos zabrał także Adam Bielan. Europoseł PiS ocenił, że jakiekolwiek pomysły zakładania nowej partii to „kompletna bzdura”. Mateusz Morawiecki nie skomentował rewelacji Radia Zet.

Sztuczka Jarosława Kaczyńskiego

Jak pisaliśmy we „Wprost”, decyzja prezesa PiS o ponownym ubieganiu się o szefostwo w partii nie zamyka sprawy niezadowolenia po przegranych wyborach. – Działacze nie wiedzą, na kogo się orientować, bo jest poczucie, że z prezesem już nie wygramy – powiedział Joannie Miziołek znany polityk PiS.

– Jarosław nie zdecydował o swoim następcy, bo nie wie, jaką strategię przyjąć na czas opozycji. PiS nie może, tak jak za czasów swoich rządów, mieć różnych skrzydeł, które kierują się sprzecznymi interesami i każde ciągnie w swoją stronę. Partia musi być zwarta i mówić jednym językiem. Musimy pokazywać jedność, bo nie mamy do zaoferowania intratnych posad, które osładzają wewnętrzne kłótnie – stwierdził polityk PiS.

Osoba z otoczenia prezesa PiS podkreśliła, że polityk wcale nie zamierzał rezygnować z szefowania ugrupowaniu – zastosował starą sztuczkę i chciał sprawdzić, kto się zgłosi. Do rywalizacji o przywództwo w partii miał stanąć m.in. Mateusz Morawiecki. Mimo tego relacje obu polityków nadal pozostają dobre.

