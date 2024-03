Tajny układ Morawieckiego z Dudą i Bielanem? Jest reakcja z PiS

Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarza Radia Zet Mariusza Gierszewskiego, Mateusz Morawiecki snuje poważne polityczne plany na przyszłość. W planach byłego premiera miałoby być założenie nowej partii po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Inicjatywę Mateusza Morawieckiego mają wspierać Adam Bielan oraz Marcin Mastelerek z Kancelarii Prezydenta.

Do tych doniesień odniósł się szef gabinetu Andrzeja Dudy. Marcin Mastalerek opublikował w mediach społecznościowych wymowny wpis – udostępnił informacje Mariusza Gierszewskiego i dołączył do niego kilka uśmiechniętych emotikonek. Głos zabrał także Adam Bielan. Europoseł PiS ocenił, że jakiekolwiek pomysły zakładania nowej partii to kompletna bzdura.

Wkrótce więcej informacji.

