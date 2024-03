Nowe miejsca parkingowe wywołują kontrowersje. „Niefortunne barwy”

Prezydent Rybnika, Piotr Kuczera, podzielił się informacją o nowych miejscach Kiss and Ride na swoim profilu na Facebooku, co wywołało lawinę komentarzy i reakcji ze strony internautów. Większość z nich przyjęła pomysł pozytywnie, podkreślając, że strefa Kiss and Ride na Placu Wolności jest bardzo potrzebna, biorąc pod uwagę wcześniejsze praktyki kierowców.

Kontrowersyjne miejsca parkingowe w Rybniku

Jednakże nie wszyscy zareagowali entuzjastycznie na pomysł wprowadzenia Kiss and Ride w tym miejscu. Kontrowersje wywołał sam sposób oznakowania strefy. Niektórym komentującym skojarzył się on z flagą Ukrainy, co wywołało falę komentarzy na temat wyboru kolorów i ich symboliki. Mimo że szybko przypomniano o symbolice barw złoto-niebieskich w kontekście flagi Górnego Śląska, to jednak dyskusje na ten temat wciąż trwają.

„w najbardziej niefortunnych barwach” – napisał jeden z komentujących. – „Będą jeździć po ukraińskiej fladze xD” – dodaje kolejny internauta.

„bo to kolory flagi Śląska, a Rybnik leży na Śląsku. Najlepszy możliwy dobór kolorów” – wyjaśnia inna komentująca.

facebook

Kiss and Ride w Rybniku

Kiss and Ride to nie tylko miejsce, ale i idea, która zyskuje coraz większą popularność na całym świecie. Polega ona na stworzeniu strefy, gdzie kierowcy mogą się zatrzymać na krótki czas, aby kogoś odebrać lub wysadzić, bez konieczności płacenia za parking. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to tylko drobną zmianą w organizacji ruchu, to jednak wzbudza różne emocje wśród mieszkańców, jak pokazał przykład niedawnych działań w Rybniku.

Pierwsza strefa Kiss and Ride pojawiła się w Rybniku już w 2016 roku, obok dworca PKP. Teraz miasto postanowiło rozszerzyć tę koncepcję i stworzyć nową strefę na Placu Wolności, w pobliżu popularnego centrum handlowego Focus. Prace nad tym projektem są już w toku, a niedawno na drogach zaczęły pojawiać się pierwsze oznakowania.

