Zmiana czasu na letni 2024. Już niedługo przestawimy zegarki

Zmiana czasu na letni nastąpi jeszcze w marcu, przed świętami wielkanocnymi. Przestawimy zegarki o godzinę do przodu, co oznacza, że będziemy spać godzinę krócej. Zaletą zmiany czasu jest wydłużenie dnia – jeszcze w marcu noc zmierzch zacznie zapadać około godziny 19:00, a nie 18:00 jak dotychczas.

Zmiana czasu na letni 2024

Zmiana czasu na letni tradycyjnie przypada w ostatnią niedzielę marca. W tym roku wyjątkowo zbiega się to w czasie z Wielkanocą, którą obchodzimy 31 marca. To oznacza, że wskazówki zegarów przestawimy o godzinę do przodu z 2:00 na 3:00 w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Wierni, którzy będą chcieli uczestniczyć w rezurekcji, najważniejszym nabożeństwie w czasie świąt wielkanocnych odbywającym się o godzinie 6:00, będą musieli zatem wstać godzinę wcześniej.

Dlaczego przestawiamy zegarki na czas letni?

Zmiana czasu z zimowego na letni pozwala efektywniej korzystać ze światła dziennego. Przestawienie zegarków sprawia, że mamy dużo dłuższy dzień, dzięki czemu jesteśmy bardziej efektywni i wykorzystujemy mniej energii elektrycznej. W sezonie wiosenno-zimowym żyjemy bardziej aktywnie, chętnie spędzamy czas na zewnątrz – dzięki zmianie czasu możemy dłużej cieszyć się światłem słonecznym.

Unia Europejska planowała znieść zmianę czasu. Z powodu pandemii COVID-19 plany te zostały jednak przesunięte w czasie o kilka lat. Do planów zmiany czasu Komisja Europejska powróci w 2026 roku. Kraje członkowskie będą musiały indywidualnie podjąć decyzję przy jakim czasie zostają.

Wpływ zmiany czasu na samopoczucie

Wiele ludzi mocno odczuwa zmianę czasu. Z powodu przestawienia zegarów mają rozregulowany zegar biologiczny, ciężko jest im zasnąć, a także trudno rano wstać. Przez kilka, czasem nawet kilkanaście dni po zmianie czasu mogą odczuwać bóle głowy, rozdrażnienie, problemy z koncentracją i skupieniem uwagi. Objawy te zazwyczaj mijają, gdy organizm przyzwyczai się do funkcjonowania w nowym rytmie.

