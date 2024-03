Rolnicy blokują granicę z Niemcami. Policja apeluje do kierowców

Rolnikom nie wystarczyły ogłoszone w ubiegłym tygodniu ustępstwa ze strony Unii Europejskiej. Protesty trwają zarówno w Polsce, jak i w pozostałych europejskich krajach. W niedzielę około godziny 13 polscy rolnicy rozpoczęli blokadę przejść granicznych z Niemcami w Świecku na autostradzie A2, a około godziny 20 blokadę rozpoczęto również w Gubinku. Protest na obu przejściach granicznych ma potrwać do środy (20 marca) do godziny 22.

Lubuska policja wydała komunikat o utrudnieniach i planowanych objazdach. „Kierowców jadących autostradą A2 w kierunku przejścia granicznego w Świecku, a zbliżających się do węzłów Jordanowo, Rzepin, Świecko, prosimy o zachowanie ostrożności i stosowane się do nowych znaków i sygnałów” – zaapelowali funkcjonariusze. „Węzeł Świecko będzie miejscem zamknięcia autostrady” – ostrzegli. Policja zapewniła również, że funkcjonariusze „nie pozostawią kierowców samych z tymi utrudnieniami” i „przez cały czas protestów będą służyć im pomocą w przemieszczaniu się po lubuskich drogach”.

Rolnicy chcą sparaliżować całą Polskę

Ostatni duży protest w Warszawie zakończył się starciami z policją. Rannych zostało kilkunastu funkcjonariuszy, ponad 50 osób zostało zatrzymanych, a część z nich usłyszała zarzuty. Kolejna akcja została zapowiedziana na środę 20 marca. Na początek zaplanowanego na 30 dni strajku generalnego rolnicza Solidarność chce zablokować drogi dojazdowe do największych miast.

Z kolei Ruch Młodych Farmerów ogłosił, że do tej pory zgłoszonych zostało 271 protestów w całym kraju. Ogromnych utrudnień mogą się spodziewać poznaniacy, ponieważ wokół stolicy Wielkopolski protesty mają się odbyć w 40 punktach wokół miasta. Protestujący rolnicy chcą także sparaliżować ruch na drogach wjazdowych do Warszawy od północy i wschodu oraz węzła na przecięciu trasy S2 i drogi wojewódzkiej 801 na prawym brzegu Wisły. W planach są także blokady dróg ekspresowych S7 i S8 oraz dróg dojazdowych do Lublina i Bydgoszczy.

