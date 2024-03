Zawrotna kwota dla uczelni związanej z Ordo Iuris. Ministerstwo dało miliony

Collegium Intermarium to otwarta w 2021 roku uczelnia, która ściśle związana jest z Instytutem Ordo Iuris. Jak informuje portal tvp.info w 2023 roku w CI studiuje zaledwie... 15 osób. Co więcej, to liczba, która obejmuje również studentów, którzy naukę zaczęli w roku akademickim 2022/2023. W bieżącym roku studia zaczęła zaledwie jedna osoba. CI prowadzi jednak również studia podyplomowe, na których uczy się około 200 osób.

"Ale spora ich część to nauczyciele korzystający z programu dopłat do studiów, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji, kiedy resortem zarządzał Przemysław Czarnek" – zaznacza TVP Info.

Miliony z ministerstwa dla Collegium Intermarium

Jak czytamy dalej, w latach 2022-2023 uczelnia otrzymała pieniądze z trzech programów realizowanych przez Ministerstwa Edukacji i Nauki – z programu „Nauka dla Społeczeństwa” ok. 900 tys. zł, z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” ponad 141 tys. zł, a do tego ponad 40 tys. zł z programu „Doskonała Nauka”. Z wyliczeń portalu tvp.info wynika, że łączna kwota ministerialnych dotacji dla uczelni sięga 4,6 mln zł.

"Collegium Intermarium to uczelnia ściśle związana z prawicowym Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. W skład zarządu uczelni jako przewodniczący Rady Powierniczej wchodzi prezes Ordo Iuris adwokat Jerzy Kwaśniewski" – zauważa portal.

W uroczystym otwarciu uczelni brali udział czołowi politycy Zjednoczonej Prawicy, wśród nich Piotr Gliński i Przemysław Czarnek. – Powstanie Collegium Intermarium, uczelni, która będzie stawiała na wolność debaty akademickiej, jest niezwykle ważne i cenne w dzisiejszym świecie. Bo tylko wolność debaty akademickiej, wolność nauki może prowadzić do odkrywania prawdy – mówił ówczesny minister edukacji i nauki

