Ciało noworodka w śmietniku w Gdyni. Makabryczne wyniki sekcji zwłok

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przekazała, że śledczy poznali już wyniki sekcji zwłok. – Noworodek płci męskiej urodził się żywy i żył krótko. Najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci było uduszenie – poinformowała. Prokurator dodała, że matce dziecka przedstawiono dwa zarzuty: zabójstwa dziecka i znieważenia zwłok. – Kobieta nie przyznała się do pierwszego zarzutu. Składając wyjaśnienia podała, że według niej dziecko urodziło się martwe. Natomiast przyznała się do znieważenia zwłok, czyli do porzucenia ich w wiacie śmietnikowej – wyjaśniła przedstawicielka prokuratury.

O dalszych losach 24-latki zadecyduje sąd. Wraz z matką noworodka zatrzymanych zostało również dwoje członków jej rodziny. – Osoby te zostały przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione. Materiał dowodowy zebrany na tym etapie nie wykazał, aby miały one udział w tym zdarzeniu – poinformowała Grażyna Wawryniuk.