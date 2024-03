Ciało noworodka w śmietniku w Gdyni. Makabryczne wyniki sekcji zwłok

16 marca w godzinach popołudniowych do jednego ze szpitali w Gdyni zgłosiła się młoda kobieta, która uskarżała się na silne bóle brzucha i krwawienie. Po przeprowadzeniu wstępnych badań lekarze stwierdzili, że pacjentka musiała niedawno urodzić dziecko. 24-latka potwierdziła, że faktycznie przeszła poród.

Z przedstawionej przez nią wersji wydarzeń wynikało, że dziecko przyszło na świat martwe, dlatego spakowała jego ciało do reklamówki i wyrzuciła do śmietnika. Przedstawiciele placówki zawiadomili o sprawie policję. – W trakcie prowadzonych czynności policjanci znaleźli zwłoki chłopczyka. Wykonano oględziny z udziałem prokuratora i biegłego lekarza medycyny sądowej – przekazała podkom. Jolanta Grunert z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Gdynia. Zwłoki noworodka w śmietnik.

Prokuratura Rejonowa w Gdyni już wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić, czy noworodek rzeczywiście urodził się martwy. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przekazała, że śledczy poznali już wyniki sekcji zwłok. – Noworodek płci męskiej urodził się żywy i żył krótko. Najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci było uduszenie – poinformowała.

Prokurator dodała, że matce dziecka przedstawiono dwa zarzuty: zabójstwa dziecka i znieważenia zwłok. – Kobieta nie przyznała się do pierwszego zarzutu. Składając wyjaśnienia podała, że według niej dziecko urodziło się martwe. Natomiast przyznała się do znieważenia zwłok, czyli do porzucenia ich w wiacie śmietnikowej – wyjaśniła przedstawicielka prokuratury.

O dalszych losach 24-latki zadecyduje sąd. Wraz z matką noworodka zatrzymanych zostało również dwoje członków jej rodziny. – Osoby te zostały przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione. Materiał dowodowy zebrany na tym etapie nie wykazał, aby miały one udział w tym zdarzeniu – poinformowała Grażyna Wawryniuk.

