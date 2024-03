Tusk odpowiada Kaczyńskiemu. „Mieliśmy przez 8 lat do czynienia ze sługami kłamstwa”

– Mieliśmy do czynienia przez 8 lat ze sługami kłamstwa oraz korupcji. W skrócie byłby SKOK, tak przypadkowo. A mówimy o skoku na wielką kasę – mówił we wtorek Donald Tusk, odnosząc się do dzisiejszych wypowiedzi polityków PiS. W tym tygodniu mija 100 dni rządu, dlatego Prawo i Sprawiedliwość podsumowano początki koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy.

– Ta władza ma pewne specyficzne cechy. Ktoś użył takiego określenie „królowie kłamstwa”, a sprawa jest naprawdę poważna. To nie jest sprawa doraźna, jednej kampanii wyborczej, a metody rządzenia. Metody, która nie mieści się na bardzo szeroko rozumianym kanonie demokracji – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Donald Tusk ocenia pierwsze 100 dni rządu

Szef rządu mówił, że jednym ze zobowiązań zwycięskiej koalicji na 100 dni było rozliczenie „tego bezwstydnego złodziejstwa, jakiego byliśmy świadkami”. – C hociaż nie wszyscy dostrzegali, w jakiej skali to złodziejstwo się odbywało, ale pokażemy państwu skalę nie tylko pazerności, ale też bezwstydu tej ekipy, która dzisiaj ma czelność formowania takich epitetów pod adresem moim i moich współpracowników. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że przez te trzy miesiące zrobiliśmy więcej niż jakikolwiek rząd wcześniej w historii III RP – przekonywał Donald Tusk.

Premier stwierdził, że politycy opozycji, którzy zarzucają, że rząd nie wywiązał się z obietnic, to "ci sami, którzy przez trzy miesiące robili wszystko, żeby blokować dobre zmiany". – Te obrazy pozostaną na zawsze w pamięci – bijatyki pod Sejmem, awantury, wetowanie przez prezydenta z różnych powodów, a często bez powodu ustaw – mówił Donald Tusk.

Ocenił, że nowemu rządowi udało się „naprawdę bardzo dużo”. – Ja bym chciał żeby udało się dużo więcej i oczywiście wolałbym móc dzisiaj powiedzieć, że ze stu konkretów wszystkie zostały w stu procentach zrealizowane. Stwierdził, że jest zadowolony w efektów, pomimo warunków, w jakich pracują ministrowie. Wymienił w tym kontekście m.in. wojnę w Ukrainie. Krytykował też działania swoich poprzednik. – 80 proc. mojego czasu, to jest naprawianie tego co zepsuli nasi poprzednicy – przyznał.

