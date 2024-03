Wojna w Zjednoczonej Prawicy. Jaki: Krytykujemy Morawieckiego za to, co zrobił w UE

Patryk Jaki nie przestaje krytykować Mateusza Morawieckiego. Wszystko zaczęło od się nagrania ze spotkania z wyborcami, gdzie europoseł powiedział, że „ktoś podpisywał te wszystkie dziadostwa w Unii”. Jaki zaznaczył też, że „jeżeli Mateusz Morawiecki będzie po raz kolejny premierem, nie daje żadnej gwarancji, że nie będzie tak samo”. Polityk uderzył też w Andrzeja Dudę. Jaki został skrytykowany przez obóz PiS, a w jego obronie stanęli koledzy z Suwerennej Polski.

Oliwy do ognia dodał w RMF FM Michał Dworczyk. – Od dłuższego czasu część polityków Suwerennej Polski – w tym Patryk Jaki – krytykuje mniej lub bardziej otwarcie działania Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, tak krytycznie oceniają kierownictwo to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy – dywagował były szef KPRM. Dworczyk dodał, że „dzisiaj to jest rodzaj układu pasożytniczego”.

Patryk Jaki nie przestaje krytykować Mateusza Morawieckiego. Odpowiedział Michałowi Dworczykowi

Jaki odpowiedział kilka godzin później na antenie tej samej stacji. – Apeluję, żeby po stronie ludzi Mateusza Morawieckiego uspokoić emocje i wulgarny język, bo to służy tylko Tuskowi. Natomiast spór sam w sobie jest bardzo poważny, dlatego że w tej sprawie nie chodzi o mnie, Dworczyka, czy Morawieckiego, tylko o to, czy decyzje, które podejmował premier w Unii Europejskiej to były decyzje, który służyły Polsce – wyjaśniał europoseł. Jego zdaniem to nie koniec Zjednoczonej Prawicy.

– Wprost przeciwnie. My dodajemy wiarygodności projektom Zjednoczonej Prawicy – przekonywał Jaki. Podkreślił, że rząd nie zgadzał się na Zielony Ład, a decyzję samodzielnie podjął Morawiecki. Europoseł zauważył, że gdyby Suwerenna Polska się zgadzała na wszystko z PiS-em, to byliby jedną partią. Polityk zaznaczał, że wyjście z rządu „nie wchodziło w grę, bo wtedy byłoby gorzej, a oni są racjonalnymi ludźmi”. – Krytykujemy Morawieckiego za to, co zrobił w UE – zakończył Jaki.

Czytaj też:

Brudziński gasi pożar w Zjednoczonej Prawicy. „Młodzi koledzy, rozemocjonowani jak pensjonarki”Czytaj też:

Jaki „wyczuł krew” Morawieckiego? Ziobryści uderzają w PiS, w tle miejsca na listach