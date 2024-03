Jacek Sutryk zakazał protestów rolnikom. Sąd wydał decyzję ws. odwołania

„W związku z planowanymi na środę kolejnymi protestami rolników informuję, że mając na uwadze bezpieczeństwo, a przede wszystkim zdrowie i życie naszych mieszkańców, a także utrzymanie ruchu na najważniejszych arteriach miasta, wydałem cztery decyzje zakazujące organizacji protestów rolniczych na terenie administracyjnym Wrocławia” – napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych prezydent Jacek Sutryk.

Rolnicy chcieli blokady Alei Jana III Sobieskiego na wysokości KFC w dwóch kierunkach, skrzyżowania ulic: Żmigrodzka – Nowaka Jeziorańskiego – Ryszarda Kuklińskiego, drogi nr 94 – Rondo Żołnierzy Łącznościowców: ulica Malczycka i Średzka w kierunku Ronda i drogi 94 oraz Lniana – Kiełczówek: trasa wschodnia Obwodnica Wrocławia DW 372, rondo ks. Popiełuszki, rondo Ułańskie w Łanach, do Siechnic przez rondo na skrzyżowaniu z DW 395 aż do ronda w Radomierzycach i z powrotem.

Prezydent Wrocławia wydał zakaz rolnikom

„Zgromadzenia te mogłyby spowodować ogromne utrudnienia dla wszystkich wjeżdżających i wyjeżdżających do Wrocławia, a także wstrzymanie ruchu na drogach sąsiadujących, co z kolei mogłoby zakorkować dużą część Wrocławia” – skomentowała Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Miasto wzięło pod uwagę fakt, że 20 marca to dzień roboczy, więc strajk rolników mógłby spowodować olbrzymie problemy z dotarciem do pracy, szkoły, czy na uczelnie. Opiniowano także służby, które stwierdziły, że przeprowadzenie zgromadzeń mogłoby realnie zagrozić życiu, zdrowiu oraz mieniu, np. przez wydłużenie czasu dojazdu służb ratunkowych na ewentualne miejsce zdarzenia.

Sąd zdecydował ws. 18-godzinnych utrudnień

Rolnicy postanowili odwołać się od decyzji sądu, ale ten je oddalił. W uzasadnieniu postanowienia wyjaśniono, że 18-godzinne utrudnienia w ruchu komunikacyjnym na drodze 94, Rondzie Żołnierzy Łącznościowców, ul. Średzkiej i ul. Malczyckiej wygeneruje duże straty dla okolicznych zakładów i firm usługowych. Protest może także skutkować narażeniem życia i zdrowia mieszkańców oraz innych uczestników ruchów.

Rolnicy, którym zablokowano protest we Wrocławiu, postanowili dołączyć do blokujących drogi wokół miasta. Część stanie w Oleśnicy, a część na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Demonstranci zablokują skrzyżowanie S5 i drogi wojewódzkiej 359 między Czerńczycami a Ligotą Piękną oraz Skrzyżowanie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, Łącznika Długołęka i ul. Wrocławskiej między Mirkowem a Długołęką. Dalej na wschód planowane są blokady wokół Oleśnicy, co sparaliżuje S8.

Wrocław. Strajk rolników 20 marca 2024. Mapa blokad i utrudnień

Na południe od Wrocławia planowana jest blokada Oławy, Bielan Wrocławskich przy wjeździe na A4 i na ul. Kolejowej oraz węzła Kobierzyce na drodze ekspresowej S8. Z kolei na zachód od miasta utrudnienia będą dotyczyły autostrady A4 od Bielan Wrocławskich aż do Nowej Wsi Legnickiej.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki zwrócił się z prośbą, aby przede wszystkim unikać podroży autostradą A4 oraz obwodnicą Wrocławia, bo rolnicy w wielu miejscach planują blokować zjazdy oraz wjazdy na te drogi. „Istnieje ogromne ryzyko, że po wjechaniu, będzie ogromny problem, aby z drogi zjechać” – zaznaczono.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki ostrzega. Będzie trzeba jechać aż do Niemiec?

„W skrajnych przypadkach może dojść do sytuacji, że będziemy zmuszeni jechać nawet przez kilkadziesiąt kilometrów, zanim znajdziemy niezablokowany zjazd. Natomiast w całkiem ekstremalnej sytuacji, zjechanie możliwe będzie dopiero np. na terytorium Niemiec – w przypadku jazdy na zachód” – podsumowano.

Czytaj też:

Prezydent Lublina wydał rolnikom zakaz. „Nie ma zgody na 90-dniowy paraliż”Czytaj też:

Rolnicy blokują granicę z Niemcami. Policja apeluje do kierowców