Protesty rolników w całej Polsce. Wiele miast czeka dzisiaj paraliż

W środę 20 marca po raz kolejny odbędzie się protest rolników. W całym kraju Rada Krajowa NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" zaplanowała blokady w ponad 500 miejscach. Mają one na celu zwrócenie uwagi na postulaty rolników. Domagają się oni przede wszystkim odstąpienia od przepisów Zielonego Ładu, który wprowadza szereg przepisów umożliwiających osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz uszczelnienia granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza Unii Europejskiej (głównie z Ukrainy).

W niektórych miejscach plany rolników powstrzymały lokalne władze. Tak stało się we Wrocławiu, gdzie rolnicy planowali protestować w czterech lokalizacjach na terenie miasta, ale Jacek Sutryk nie wyraził zgody na zgromadzenia. Podobną decyzję podjął Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Protest rolników 20 marca. Mapa utrudnień

Protest rolników w Warszawie na Mazowszu. Gdzie utrudnienia 20 marca?

W Warszawie rolnicy będą blokować trasę S2 na wysokości Wału Miedzeszyńskiego. Blokady zapowiedziano także w kilku miejscowościach pod miastem m.in. w Nieporęcie, Jabłonnie, Nowym Dworze Mazowieckim oraz Stanisławowie Pierwszym. Utrudnienia są spodziewane także na autostradzie A2 na wysokości Góraszki oraz na trzech rondach w Ciechanowie.

W powiecie płońskim blokady mają się odbyć od 7 do 19 na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Przyborowice, na rondzie z drogą krajową nr 50 w miejscowości Sochocin, a także na drodze krajowej nr 62 na odcinku od miejscowości Wola do Goławina i na drodze wojewódzkiej nr 570 w miejscowości Nowe Radzikowo oraz na skrzyżowaniu dróg powiatowych 3055W i 3069 w miejscowości Januszewo.

Protest rolników. Utrudnienia 20 marca w Gdańsku i na Pomorzu

W Gdańsku zaplanowano manifestację w godzinach 10-16. Ma się ona odbyć na Placu Solidarności skąd manifestanci mają wyruszyć trasą Nowomiejska, Wały Piastowskie, Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Hucisko, Toruńska, Okopowa pod urząd wojewódzki.

Z kolei w województwie zachodniopomorskim blokady mają się odbyć w większości powiatów, m.in. goleniowskim, stargardzkim, myśliborskim i choszczeńskim.

Rolnicy protestują na Śląsku. Utrudnienia

Od godziny 5 rano do 19 zaplanowano protest rolników wokół Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Protestujący zapowiadają blokadę ul. Jagiellońskiej od ul. Lompy do ul. Francuskiej z czasowymi blokadami ul. Ligonia od ul. Lompy do ul. Reymonta oraz ul. Francuskiej na odcinku pomiędzy ul. Ligonia i ul. Jagiellońską.

Ponadto zablokowane mają zostać zjazdy i wjazdy na węzłach A1 z DK46 i DK43 w okolicach Częstochowy oraz zjeździe na Mykanów. Do całkowitego zatrzymania ruchu może dojść od skrzyżowania drogi krajowej numer 43 z ul. Kuźniczka do skrzyżowania DK43 z ul. Częstochowską w mieście Krzepice. Zablokowane zostanie również skrzyżowanie DK11 i DK46 w miejscowości Lipie Śląskie.

Protest rolników. Blokady w Małopolsce

Ze sporymi utrudnieniami muszą się liczyć mieszkańcy Krakowa. Od wschodu protestujący zajmą ul. Igołomską, al. Jana Pawła II oraz ul. Mogilską. Z południa natomiast pojazdy uczestniczące w proteście mają poruszać się ulicami Herberta, Turowicza i Tischnera. Na drodze nr 776 dołączy do nich grupa nadjeżdżająca od ul. Wielickiej, następnie II obwodnicą pojadą w kierunku Mostu Kotlarskiego, ul. Kotlarskiej, Ronda Grzegórzeckiego do Ronda Mogilskiego.

Protesty rolników w województwie lubelskim. Utrudnienia

Z informacji policji wynika, że w województwie lubelskim rolnicy protestują na drogach do przejść granicznych z Ukrainą w Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie i Hrebennem, czasowo blokując ruch samochodów ciężarowych.

