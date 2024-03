Demolka w centrum handlowym w Warszawie. Straty sięgają miliona złotych

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów. W podziemiach galerii znajduje się strefa ładowania pojazdów elektrycznych. Z informacji Gazety Wyborczej wynika, że kobieta kierująca Lexusem pomyliła pedał gazu z hamulcem. W efekcie wjechała w trzy inne ładujące się trzy samochody elektryczne – dwa Porsche oraz jedną Teslę. Klientka centrum handlowego nie tylko doprowadziła do rozbicia czterech luksusowych aut, ale również zniszczyła ładowarkę do samochodów elektrycznych. Komenda Stołeczna Policji potwierdziła, że faktycznie do kolizji doszło przz pomyłkę – kobieta pomyliła pedały gazu z hamulcem. Funkcjonariusze przebedali właścicielkę Lexusa alkomatem – badanie wykazało, że była trzeźwa. Została ona ukarana mandatem w wysokości 3 tysięcy złotych.