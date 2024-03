Demolka w centrum handlowym w Warszawie. Straty sięgają miliona złotych

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów. W podziemiach galerii znajduje się strefa ładowania pojazdów elektrycznych. Z informacji Gazety Wyborczej wynika, że kobieta kierująca Lexusem pomyliła pedał gazu z hamulcem. W efekcie wjechała w trzy inne ładujące się trzy samochody elektryczne – dwa Porsche oraz jedną Teslę.

Klientka centrum handlowego nie tylko doprowadziła do rozbicia czterech luksusowych aut, ale również zniszczyła ładowarkę do samochodów elektrycznych. Komenda Stołeczna Policji potwierdziła, że faktycznie do kolizji doszło przez pomyłkę – kobieta pomyliła pedały gazu z hamulcem. Funkcjonariusze przebadali właścicielkę Lexusa alkomatem – badanie wykazało, że była trzeźwa. Została ona ukarana mandatem w wysokości 3 tysięcy złotych.

Elektryki zdominują świat?

Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej sprzedaż pojazdów elektrycznych na świecie wzrosła w 2023 roku o ponad 35 proc. a jeden na siedem sprzedanych aut to elektryk. Zdaniem ekspertów Deloitte udział pojazdów elektrycznych w globalnej sprzedaży samochodów może wynieść w 2030 roku od 62 proc. do 86 proc. – Niezależnie od faktycznej wartości oznacza to dużą zmianę dla firm z sektora energetycznego – ocenił Michal Pieprzny, consulting market leader z Deloitte.

– Oprócz wdrażania stacji ładowania elektryków i oferowania nowych usług mobilności w swoich punktach sprzedaży detalicznej, koncerny paliwowo-energetyczne mają wyjątkową okazję do zbadania różnych zastosowań w sektorze pojazdów elektrycznych – dodał.

