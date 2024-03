100 par jednopłciowych wypomina Tuskowi obietnicę. Licznik bije

Na stronie 100dninazwiazki.pl zamieszczono petycję do premiera Donalda Tuska, który w kampanii wyborczej obiecywał uchwalenie ustawy o związkach partnerskich w ciągu pierwszych 100 dni rządów nowej większości.

100 konkretów na 100 dni. Marta Lempart przypomina o ustawie

„W Polsce jest nas, czyli osób nieheteronormatywnych, około 2 milionów osób i każdy/każda z nas ma swój własny powód, dla którego czeka na tę zmianę. Jedni chcą mieć wreszcie możliwość posiadania wspólnoty majątkowej i wspólnego rozliczania, innym zależy na dostępie do informacji o stanie zdrowia partnerki lub partnera, inni/inne czekają na możliwość dziedziczenia po sobie z mocy prawa, a jeszcze inni/inne chcą po prostu mieć możliwość posiadania wspólnego nazwiska. Bo czemu, nie?”- czytamy w petycji autorstwa Jakuba i Dawida.

Na stronie zamieszczono galerię zdjęć osób nieheteronormatywnych z ich partnerami. Jedną z par promujących inicjatywę na stronie jest liderka Strajku Kobiet, Marta Lempart, wraz z partnerką.

„Polska jest jednym z niewielu krajów w UE, który nie ma żadnych przepisów uznających istnienie par jednopłciowych. Tymczasem Słowenia, skąd pochodzi Tanja ma związki partnerskie od 2006 roku (!), a pełną równość małżeńską od 2022 roku. Jesteśmy więc traktowane jak osoby zasługujące na podstawowe prawa człowieka tylko w jednym z naszych krajów” – napisała Marta Lempart. Dodała, że jest to „obraźliwe, niesprawiedliwe i zwyczajnie głupie”. Wśród 100 par, które dodały zdjęcia z partnerem do galerii są także m.in. Michał Rabiej (z partnerem Michałem Cessanisem).

Na górze strony znajduje się licznik pokazujący, że czas do spełnienia obietnicy się kończy.

Jeszcze przed zaprzysiężeniem rządu Donalda Tuska nowa ministra ds. równości Katarzyna Kotula odniosła się do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. związków jednopłciowych. – To deklaracja z mojej strony, że w tym kierunku będziemy zmierzać – związków partnerskich, bo brak tych związków partnerskich, to po prostu łamanie praw człowieka –zapowiedziała.

Czytaj też:

Materiał o związkach partnerskich w „19:30”. Zwrócono uwagę na opór PSLCzytaj też:

Posłanka Lewicy kpi z Tuska. Żukowska dla „Wprost” o straszeniu „tęczową zarazą”