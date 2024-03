Wojciechowski z apelem do Tuska. „Bardzo potrzebny jest tutaj głos Polski”

Janusz Wojciechowski napisał list do premiera Donalda Tuska, w którym podkreślił konieczność podjęcia na forum Unii Europejskiej kwestii przedłużenia możliwości udzielania pomocy publicznej dla rolników po czerwcu 2024 roku – poinformowała Polska Agencja Prasowa. Ten mechanizm zaczął obowiązywać we wspólnocie po rozpoczęciu pełnowymiarowej rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa w dokumencie, do którego treści dotarła PAP, zaznaczył, że w ciągu ostatnich dwóch lat Komisja Europejska zatwierdziła 16 transz pomocy publicznej, m.in. na dopłaty do nawozów, zbóż, paliwa czy kredytów, co stanowiło istotne wsparcie dla rolników, którzy zmagali się z gospodarczymi skutkami wojny, którą Rosja rozpętała w Ukrainie.

Janusz Wojciechowski napisał list do Donalda Tuska. Chodzi o pomoc dla rolników

Janusz Wojciechowski podkreślił, że obecnie nie jest przewidywane przedłużenie ram czasowych udzielania wsparcia we wspomnianym trybie i nie ma w tej sprawie żadnych inicjatyw państw członkowskich. „Panie Premierze, z mojej strony podnoszę ten problem w ramach wewnętrznych prac Komisji, ale bardzo potrzebny jest tutaj głos Polski, której rolnicy w największym stopniu są dotknięci skutkami gospodarczymi wojny na Ukrainie i która dotychczas w największym stopniu korzystała z możliwości pomocy publicznej dla rolników” – czytamy w treści dokumentu.

Protesty rolników nie ustają. Odbywają się nie tylko w Polsce, ale też innych europejskich krajach. Demonstrujący sprzeciwiają się zapisom Europejskiego Zielonego Ładu i zwracają uwagę na zagrażającą im konkurencję z powodu importu taniej żywności z krajów o niższych standardach produkcji niż te obowiązujące w Unii Europejskiej.

