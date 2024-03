Pijana matka urodziła dziecko. Miało dwa promile alkoholu

Dla noworodka, który z trudem po raz pierwszy zaczerpnął do płuc powietrze po porodzie, był to początek walki. Dziennikarze podają, że lekarze włożyli dużo wysiłku, by nie doszło do zgonu.

Sprawa trafiła do prokuratury

Zdarzenie w rozmowie ze źródłem potwierdziła placówka medyczna i policja.

– Zarówno mama jak i dziecko zostały zabezpieczone przez nasz personel według wszelkich procedur. Przekazaliśmy temat do pozostałych służb i urzędów – poinformowała rzeczniczka prasowa małopolskiego szpitala Katarzyna Kozakiewicz.

Rzeczniczka sądeckiej policji komisarz Justyna Basiaga w rozmowie z portalem telewizji TVN24 powiedziała, że ws. toczone jest śledztwo. Wskazała tu na art. 160 Kodeksu karnego. Mowa więc o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na „narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”.

Dziecko narażone na kontakt z alkoholem może mieć poważne problemy z koncentracją i pamięcią

Warto przypomnieć, dlaczego spożywanie alkoholu w ciąży jest zakazane. Narażanie płodu na substancję to wielkie ryzyko. Jak informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku, FAS – płodowy zespół alkoholowy – jest „zespołem zaburzeń rozwojowych, które powstają na skutek narażenia dziecka na toksyczny wpływ alkoholu w życiu płodowym”.

Jak objawia się FAS? Konsekwencje narażania na alkohol może być widać już „na pierwszy rzut oka”, gdy spojrzy się m.in. na twarz dziecka. Noworodek, który ucierpiał przez toksyczną substancję, nie będzie rozwijał się w prawidłowy sposób – będzie mógł mieć też niski wzrost i niewielką głowę. Pojawić mogą się zaburzenia neurologiczne (np. problemy z koncentracją i pamięcią, przekładające się np. na trudności w nauce).

Dziecko, u którego rozpoznano FAS, może mieć obniżony iloraz inteligencji (w mniejszym lub większym stopniu), a także mieć rozmaite problemy emocjonalne – niedojrzałość w tym obszarze może przekładać się na nieodpowiednie zachowania społeczne, nieumiejętność budowania relacji, a także skłonność do depresji czy nałogów. Chłopiec/dziewczynka cierpiąca na dolegliwości wynikłe z powodu niezastosowania się do abstynencji przez matkę może wymagać stałej opieki psychologicznej, psychiatrycznej, neurologicznej, a także być może konsultacji z innymi specjalistami.

Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży

Jak opisuje portal Health Today, alkohol z łatwością przenika z krwi matki do tkanek i narządów płodu. Dziecko nie jest w stanie dobrze radzić sobie z metabolizowaniem substancji, co powoduje, że gromadzi się ona w małym organizmie – a to wpływa na szybki wzrost stężenia promili. Czy jednak można wypić choćby niewielką ilość alkoholu? Dr Sudheer Jayaprabhu, ginekolog z Teksasu w rozmowie ze źródłem podkreśla, że „nie ma znanej bezpiecznej ilości alkoholu”. – Większość lekarzy zaleca, by unikać choćby jednego kieliszka wina – zaznacza.

