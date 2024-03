To ma być najbardziej tajny projekt PiS. W grę może wchodzić nawet 150 mln dolarów

Prawo i Sprawiedliwość ma podejmować konkretne działania, które prowadzą do rozpoczęcia działalności nowej telewizji. Jak podał portal Gazeta.pl, Nowogrodzka chciałaby pozyskać od inwestorów – w tym funduszu Alpac Capital, z którym negocjacje miały się już rozpocząć – łącznie nawet 100-150 milionów dolarów. O konieczności powstania prywatnej telewizji o profilu prawicowym prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił podczas spotkania z wyborcami w Lublinie, do którego doszło pod koniec stycznia.

Jak poinformował portal Gazeta.pl, fundusz Alpac Capital ma korzenie w Portugalii, ale „jest powiązany z Viktorem Orbánem, premierem Węgier”. „Gdy Alpac przejmował Euronews, fundusz prowadzony był przez Maria Davida – byłego posła do Parlamentu Europejskiego, ojca dyrektora generalnego Alpaca i bliskiego sojusznika Orbána” – czytamy.

Tajny projekt Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o tzw. TV PiS

Projekt dotyczący budowy nowej stacji telewizyjnej, która miałaby być bliska PiS-owi, ma być obecnie jednym z najważniejszych wyzwań dla partii. Jednocześnie podejmowane działania mają być utrzymywane w największej tajemnicy, a wszystko po to, aby TV PiS – jak już określa się projekt – nie zaliczyło falstartu. Z nieoficjalnych ustaleń wspomnianego portalu wynika, że omawiany projekt dotyczący branży medialnej ma być pewnego rodzaju „wehikułem”, który nie tylko pomoże utrzymać się Prawu i Sprawiedliwości w czasach, kiedy znalazło się w opozycji, ale także powrócić do władzy.

Jednocześnie w samym środowisku PiS pojawiają się różne głosy na temat terminu rozpoczęcia działalności nowej telewizji. – Ta telewizja powinna powstać do końca tego roku. A czy to realne? Tego nie wiem – usłyszeli dziennikarze portalu Gazeta.pl. Inny z anonimowych rozmówców zapewnił z kolei, że perspektywa roku jest jak najbardziej możliwa do wypełnienia. – Kaczyńskiemu bardzo zależy na projekcie tej telewizji – dodała osoba ze środka obozu PiS.

