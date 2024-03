Rolnicy rozsypali obornik przed domem Szymona Hołowni. „Zdrajca polskiej wsi”

W gminie Sidra w powiecie sokólskim na Podlasiu celem protestujących rolników stał się m.in. dom należący do Szymona Hołowni. Przed wejściem do nieruchomości rozsypano obornik, rzucono także kilka opon od ciągników.

Z kolei na płocie okalającym dom marszałka Sejmu rolnicy powiesili transparenty z hasłami: „Zdrajca polskiej wsi” oraz „Rolnicy dziękują za gazowanie i pałowanie w Warszawie”. Ten drugi napis nawiązuje do starć z policją, do których doszło podczas protestu w Warszawie 6 marca. W wyniku zamieszek zatrzymano ponad 50 osób a kilkunastu funkcjonariuszy trafiło do szpitali.

Protest rolników. Ostry komentarz Szymona Hołowni

Po zamieszkach w stolicy Szymon Hołownia nie zostawił suchej nitki na części protestujących. – Wyraźnie słyszałem wezwania policji do rozejścia się, wyraźnie słyszałem ostrzeżenia o tym, że jeżeli ktoś zostanie w tym miejscu, w którym pracuje policja, robi to na własne ryzyko, że nie wolno używać pirotechniki. Natomiast jakaś grupa została. Ta grupa częściowo, co było widać na nagraniach, byli to ludzie zamaskowani, to byli ludzie, którzy co chwilę rzucali petardy i prowokowali policję – tłumaczył szef Polski 2050.

Marszałek Sejmu dodał, że „po rozmowie z przedstawicielami służb oraz m.in. Straży Marszałkowskiej uznał, że do rolników dołączyła grupa prowokatorów, zadymiarzy, w kominiarkach, z petardami, których celem było zrobienie zadymy”. – To nie byli protestujący rolnicy. To byli zawodowi zadymiarze, zawodowi chuligani, którzy chcieli na tej sytuacji się jakoś wyżyć. Nie mam wątpliwości, że sprawa powinna zostać wyjaśniona, a ci, którzy prowokowali, którzy tak naprawdę żerowali na tym proteście i z którymi uważam, że większość protestujących nie chce mieć nic wspólnego, powinni zostać aresztowani – podsumował.

