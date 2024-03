Protest rolników. Kierujący potrącił uczestnika strajku. Jest nagranie

W środę po południu na rondzie w Łęczycy doszło do niebezpiecznego incydentu. Kierujący busem potrącił protestującego rolnika. Mężczyzna trafił do szpitala. W rozmowie z Onetem przekonywał, że kierowca zrobił to celowo, gdy poszkodowany nagrywał, jak swoim pojazdem niszczy pas zieleni. Drugi z rolników, świadek zdarzenia, wskazał, że „dodał on gazu na maksa i skończyło się to niemal na przejechaniu po nogach kolegi”.

Incydent na proteście rolników. Potrącono uczestnika

O sprawie zawiadomiono służby. Oficer prasowy komendy w Łęczycy, asp. szt. Mariusz Kowalski przekazał portalowi, że kierowca jest do dyspozycji policji. — Prowadzimy czynności w kierunku wypadku drogowego. Musimy poczekać na ustalenia dotyczące przebiegu zdarzenia, przesłuchujemy świadków i czekamy na informacje dotyczące obrażeń protestującego rolnika — poinformował.

twitter

W środę 20 marca po raz kolejny odbywa się protest rolników. Rada Krajowa NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" zapowiadała blokady w ponad 500 miejscach. Choć część z nich została już rozwiązana to w wielu miejscach w Polsce występują utrudnienia w ruchu.

Tego samego dnia wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak, a także liderzy organizacji i przedstawiciele związków rolniczych spotkali się w ramach Europejskiego Forum Rolniczego (EFR) w Jasionce na Podkarpaciu. Kołodziejczak zaznaczył, że „rozmowy były trudne” po obu stronach, ale ostatecznie udało się dojść do kompromisu i „uzgodnić zbiór wzajemnych zobowiązań”.

Wkrótce więcej informacji