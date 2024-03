Donald Tusk chwali się 100 tys. subskrybentów. Internauci pytają o 100 konkretów na 100 dni rządu

Donald Tusk w mediach społecznościowych pochwalił się srebrnym przyciskiem za 100 tys. subskrybentów.

Premier do nagrania podłożył fragment reality-show The Kardashians. Chodzi o moment, kiedy Kris Jenner oprowadza rodzinę po domu za 20 milionów dolarów, który jest jej prezentem urodzinowym. W pewnym momencie Kris pokazuje swojej bliskiej przyjaciółce Faye Resnick pokój, w którym kolekcjonuje zestawy obiadowe. Wówczas pada wymiana zdań: – Doskonałe. O mój Boże, Kris – mówi Faye. – Wiem, to moje marzenie – odpowiada Kris. Fragment stał się wiralem w sieci.

Donald Tusk aktywny w mediach społecznościowych

Tusk obecnie ma na YouTube 111 tys. subskrybentów. Jego konto powstało 3 grudnia 2021 r. Premier zamieścił od tego czasu 423 filmy, które zostały wyświetlone 47 852 742 razy.

Większość internautów gratulowała Tuskowi osiągnięcia, ale byli też tacy, którzy wykorzystali sytuację, aby wypomnieć szefowi rządu niezrealizowanie obietnicy z kampanii przed wyborami parlamentarnymi dotyczącej 100 konkretów na 100 dni rządu.

Srebrny przycisk to nagroda dla twórców YouTube, aby „docenić ich wysiłek, jaki wkładają w rozwijanie swoich kanałów i odpowiedzialne budowanie tętniącej życiem społeczności”. Aby kwalifikować się do otrzymania nagrody, trzeba spełniać kryteria kwalifikacji oraz przestrzegać zasad. Srebrny przycisk jest przyznawany za 100 tys. subskrybentów, złoty za milion, diamentowy za 10 mln, a czerwony diament za 100 mln subskrybentów.

Srebrny przycisk od YouTube. Co trzeba zrobić?

Konieczne jest również spełnienie innych zasad. Kanał musi być aktywny, co oznacza, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przesłano na niego treści. Nie można mieć aktywnych ostrzeżeń o naruszeniu wytycznych dla społeczności ani żadnych ostrzeżeń otrzymanych w ciągu ostatniego roku. Trzeba przestrzegać warunków korzystania z usługi YouTube, a konto nie może być zawieszone w programie partnerskim YouTube.

Kanał nie może być zamknięty ani połączony z kontem, które zostało zamknięte. Nie mogą także znajdować się na nim treści, które wprowadzają w błąd, są spamem albo próbą oszustwa. Główne materiały muszą oryginalne. Do programu mogą nie kwalifikować się kanały, na których publikowane są głównie kompilacje, składanki i treści selekcjonowane, a także kanały, które bardzo często wykorzystują treści lub postaci, do których prawa autorskie mają inne osoby.

