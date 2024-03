Marek Boroń nowym komendantem policji. Szef MSWiA potwierdza

„Czas przeciąć medialne spekulacje. Na mój wniosek, pan premier Donald Tusk powołał z dniem 21 marca br. insp. Marka Boronia na stanowisko Komendanta Głównego Policji. Gratuluję, panie komendancie!” – napisał Marcin Kierwiński na platformie X. Na sugestię jednego z użytkowników, że decyzja zapadła "pod presją" polityk przekonywał, że "wszystko zgodnie z planem i deklaracjami co do czasu".

Wcześniej, 22 grudnia 2023 roku minister spraw wewnętrznych i administracji powołał go na stanowisko zastępcy komendanta głównego policji i jednocześnie powierzył obowiązki Komendanta Głównego Policji. Z informacji portalu InfoSecurity24.pl wynika, że oficjalne wprowadzenie na stanowisko ma odbyć ma się w czwartek równo w południe.

Marek Boroń. Kim jest nowy komendant główny policji?

Marek Boroń jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Służbę w policji rozpoczął w 1994 r. w strukturach Komendy Stołecznej Policji. Od 2001 r. pełnił służbę na stanowiskach wykonawczych w Centralnym Biurze Śledczym KGP.

Do ostatnich chwil nie było jasne, kto zostanie komendantem głównym policji. W połowie marca pojawiły się doniesienia, że stanowisko to może objąć insp. Michał Domaradzki. RMF podaje jednak, że kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i administracji miało wiele wątpliwości dotyczących tej kandydatury.

Chodzi m.in. o zarzuty, które na nim ciążą. Są one efektem śledztwa dotyczącego ujawniania tajemnic z prokuratorskiego postępowania. „Miał do tego nakłaniać – będąc urzędnikiem stołecznego ratusza – prokurator Ewę Wrzosek” – podaje rozgłośnia . Ponadto Domaradzki miał orzeczenie o czasowej niezdolności do pełnienia służby.

