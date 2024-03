Tusk blokuje niektórym politykom start do PE? „Siemoniak nie pojedzie. Budka z Sienkiewiczem trzymani w niepewności”

Choć jeszcze nie odbyły się wybory samorządowe, to w Koalicji Obywatelskiej już trwają przymiarki do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Chętnych jest więcej niż miejsc na listach, w dodatku do Brukseli chce wyjechać część polityków z rządu.

Jak dowiedział się „Wprost”, na przeszkodzie stoi im jednak Donald Tusk, który uważa, że skoro podjęli się misji w rządzie, powinni ją kontynuować.

Kogo Tusk puści do Brukseli?

– Tusk zablokował części polityków start do Europarlamentu. Tomasz Siemoniak, który jest koordynatorem służb specjalnych, chciał wystartować w wyborach do PE, ale Donald mu powiedział, że skoro on sam haruje w rządzie, to Siemoniak też musi – opowiada polityk bliski premierowi.