Nowe fakty ws. ciała w mieszkaniu księdza. Ruch prokuratury

Tragedia w Sosnowcu rozegrała się w środę, gdy do mieszkania księdza Krystiana K. wezwano pogotowie.

– Karetka podjechała a wraz z nią dwóch ratowników. Z budynku parafialnego wybiegł mężczyzna, który prosił ratowników o pomoc. Krzyczał „błagam, szybko, szybko”. Wziął plecak od ratowniczki i poprowadził ich w stronę mieszkania księdza rezydenta – mówił jeden ze świadków.

Ratownicy starali się uratować życie młodego mężczyzny, który przebywał w mieszkaniu księdza, ale bezskutecznie.

Ciało mężczyzny w mieszkaniu księdza. „Sprawa bardzo poważna”

„Fakt” informuje, że wszczęto śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny. —Na ciele denata nie znaleziono żadnych zewnętrznych obrażeń ani urazów dlatego standardowo wszczynamy śledztwo z art. 155 kk o nieumyślne spowodowanie śmierci — wyjaśnił w rozmowie z dziennikiem prok. Zbigniew Pawlik, szef Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ. Dodał, że przyczyna śmierci pozostaje nieznana, więc zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.

Ze względu na dobro bliskich zmarłego prokurator nie chciał spekulować, czy do śmierci mężczyzny mogły doprowadzić używki. Wcześniej dziennik informował, że pies tropiący zaprowadził policjantów do czegoś, co wyglądało jak butelki. Tak twierdzili świadkowie.

– Sprawa jest bardzo poważna. Na tym etapie, z uwagi na dobro postępowania i dobro rodziny poszkodowanego powstrzymamy się od takich informacji — zaznaczył prok. Pawlik.

Mężczyzna, którego ciało znaleziono w mieszkaniu, był osobą świecką. Nadal nie wiadomo, co wydarzyło się w mieszkaniu na plebanii, ani jakie relacje łączyły go z księdzem rezydentem.

W środę służby prowadziły czynności na miejscu do godz. 16:00. – Nie wiemy na razie, co tam się wydarzyło – powiedział dziennikowi prok. Zbigniew Pawlik. Sekcję zwłok mężczyzny zaplanowano na czwartek.

„Gazeta Wyborcza” informuje, że ksiądz Krystian, w mieszkaniu którego znaleziono mężczyznę, to doktor prawa i „gwiazda" kurii sosnowieckiej. W 2014 roku odbył półroczny staż w Trybunale Roty Rzymskiej.

Czytaj też:

Tajemnicza śmierć dwóch duchownych z Sosnowca. Ujawniono nowe szczegółyCzytaj też:

Ruch prokuratury ws. orgii w Dąbrowie Górniczej. Ks. Tomasz Z. aresztowany