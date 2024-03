Powrót do sprawy biznesmena powiązanego z PiS. Trwa kontrola ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygląda się sprawie biznesmena powiązanego ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości – dowiedział się dziennikarz śledczy Radia ZET. Kontrola dotyczy rozpoczętego w 2020 roku postępowania o kryptonimie „Biznes”.

Postępowanie o kryptonimie „Biznes”

Funkcjonariusze ABW zwrócili uwagę na niewielką firmę w październiku 2020 roku. Wcześniej Agencja Rezerw Materiałowych zakupiła od niej środki ochrony osobistej o milionowych wartościach, doprowadzając do zwielokrotnienia jej nieznacznych do tej pory zysków. Półmaski i rękawiczki nabyto na polecenie Mateusza Morawieckiego w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią COVID-19.

Jak ustaliła rozgłośnia, białostocka delegatura ABW zajmowała się sprawą do sierpnia 2022 roku. Wówczas Wydział Zagrożeń Strategicznych poinformował o dotychczasowych ustaleniach Wydział Postępowań Karnych, po czym uznano, że postępowanie powinno zostać przekazane prokuraturze. Ostatecznie trafiło jednak do centrali ABW, a po roku zostało przeniesione do delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu.

Reakcja komisji ds. służb specjalnych

W styczniu 2024 roku o zapomnianej sprawie dowiedziała się sejmowa komisja ds. służb specjalnych. Przewodniczący Marek Biernacki powiedział Radiu ZET, że o postępowaniu o kryptonimie „Biznes” opowiedzieli im sygnaliści, a sprawa mogłaby nie ujrzeć światła dziennego, gdyby nie zabezpieczono wcześniej materiałów. – Co ciekawe, właścicielem tej firmy była osoba, która prowadziła kampanię prominentnemu działaczowi Prawa i Sprawiedliwości ze Śląska – dodał poseł Trzeciej Drogi.

ABW odmówiła odpowiedzi na szczegółowe pytania rozgłośni. Poinformowała, że nie przekazuje danych dotyczących „środków, form i metod realizacji ustawowych zadań”. Przyznała jednak, że poruszone w wiadomości kwestie są sprawdzane „w ramach trwającego audytu”.

Czytaj też:

Likwidacja CBA. Część działań służb przejmie zupełnie nowa formacjaCzytaj też:

Oto nowi szefowie służb specjalnych. Premier wręczył nominacje