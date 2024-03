Duda nadal „będzie upierał się nad niemądrą decyzją”? Minister zdrowia zdradziła swój pomysł

Minister zdrowia Izabela Leszczyna wzięła udział razem z kierownictwem resortu finansów ws. zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Podczas pytań na konferencji prasowej padło pytanie, na jakich zasadach wejdzie w życie sprzedaż tabletki „dzień po” po 1 maja w związku z prawdopodobnym wetem, które zapowiedział Andrzej Duda.

– Jeśli chodzi o tabletkę „dzień po”, to tak jak powiedziałam i obiecałam, 1 maja ona będzie dostępna bez recepty. Jeśli pan prezydent się nie zreflektuje i będzie upierał się nad, tak sądzę, tą niemądrą decyzją, to wprowadzimy to rozporządzeniem i będzie to usługa farmaceutyczna – zaczęła Leszczyna.

Izabela Leszczyna o tabletce „dzień po”. Ujawniła co zrobi po wecie Andrzeja Dudy

– Rozmawiam z Izbą Aptekarską i w ogóle z przedstawicielami farmaceutów. Mamy gotowe rozporządzenie, które wprowadzi tę tabletkę, tak jak jest w 25 państwach Unii Europejskiej. Myślę, że w Polsce może to równie dobrze funkcjonować – kontynuowała minister zdrowia.

Leszczyna nie zgodziła się z oceną, że brak zmiany, jeśli chodzi o ustawę aborcyjną, to jest porażka rządu na pierwsze 100 dni jego funkcjonowania. – To nie jest porażka Koalicji Obywatelskiej, bo my swój projekt, zgodnie z naszą obietnicą, czyli projekt liberalizujący jedno z najbardziej restrykcyjnych w Europie praw antyaborcyjnych, złożyliśmy w Sejmie. Ten projekt, który jest wyrazem zaufania do polskich kobiet, jest w Sejmie – zaznaczyła.

Sprawa aborcji porażką pierwszych 100 dni rządu? Minister zdrowia o liderach Trzeciej Drogi

– Nie mogę powiedzieć, że jestem przekonana, ale naprawdę mam nadzieję, że wbrew innym poglądom liderów Trzeciej Drogi, to kluby PSL-u i Polski 2050 zagłosują w ostateczności za liberalizacją prawa antyaborcyjnego. W mojej ocenie nie sposób sprzeciwiać się takiej zdecydowanej większości obywatelek i obywateli – podsumowała minister zdrowia.

Czytaj też:

Co dadzą zmiany w składce zdrowotnej? Wylicza doradca podatkowy Piotr JuszczykCzytaj też:

Zmiany w składce zdrowotnej. Ma skorzystać 93 proc. przedsiębiorców