Fiasko 100 konkretów, Kaczyński kontra śledczy i Sodoma w diecezji sosnowieckiej. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„100 konkretów jak kula u nogi”. Do „stu konkretów na sto dni” wrzucono mydło i powidło – pomysły łatwe do zrealizowania i bardzo trudne, których w 100 dni przygotować się nie da. Trudno przypuszczać, żeby tak doświadczony polityk jak Donald Tusk, który już po raz trzeci jest szefem rządu, nie wiedział, że tak to będzie wyglądać – analizuje Eliza Olczyk.

„Niespełnione obietnice”. Podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł. To właśnie tej obietnicy wyborczej KO, której nie udało się zrealizować w ciągu pierwszych 100 dni pracy rządu Donalda Tuska, najbardziej jest Polakom żal – wynika z sondażu SW Research dla „Wprost”.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Kaczyński kontra śledczy”. Wszystkie trzy komisje śledcze do badania tzw. afer rządów PiS zamierzają powołać na świadka Jarosława Kaczyńskiego. O tym, jak może to wpłynąć na wybory samorządowe, pisze Eliza Olczyk.

„Czy Rosja nas zaatakuje?” – Potencjał, jaki Sojusz mógłby uruchomić, jest wystarczający, by powstrzymać Rosję. Putin nie jest w stanie zbudować swoich zdolności na takim poziomie, by podjąć otwartą konfrontację z Sojuszem – ocenia gen. Roman Polko w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Politycy w dołkach startowych”. Donald Tusk uważa, że skoro politycy podjęli się misji w rządzie, powinni ją kontynuować. Ale spora ich liczba ma ochotę na wygodny fotel europosła. Więcej o tym, kto ma szansę na Brukselę, w tekście Joanny Miziołek.

„Poszłabym śladem Leppera i to podarła”. – Władza rzuca rolnikom ochłapy, by ich zadowolić. Nie tędy droga, oni nie zejdą z dróg. Będziemy nadal protestować – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Renata Beger, była posłanka Samoobrony.

„Sosnowiec, czyli potrzeba działań niestandardowych”. Jeszcze chwilę, a w języku polskim zamiast Sodoma będziemy mówić: diecezja sosnowiecka. Dzieje się tam nieustannie – pisze Tomasz P. Terlikowski.

„Nie walczę ze światem”. – Dla mnie związek kobiety i mężczyzny jest związkiem naturalnym, prawdziwym, gdzie może się realizować miłość – deklaruje po 20 latach małżeństwa Radosław Pazura w rozmowie z Katarzyną Burzyńską-Sychowicz.

„Szokujący wpis polskiej »influmamy«”. Czekam na te tomy książek napisane w przyszłości przez dzieci instagramowych rodziców. Wydawcy mogą zrobić na nie oddzielny regał zatytułowany: „broken generation”. Dzieciaki zarobią na tym fortunę – pisze Krystyna Romanowska.

„Naznaczony, musi grać”. Michał Koterski na kilkanaście dni wrócił do podstawówki w związku z udziałem w programie „Back to school. Prawdziwy egzamin” i opowiada Paulinie Sosze-Jakubowskiej o swoich doświadczeniach.

„Bizneswoman w marynarce po babci”. – Chciałam oddać buty do pralni. A takiego miejsca nigdzie nie było. Stwierdziłam, że to świetny pomysł, aby założyć biznes – mówi Marcinowi Makowskiemu Martyna Zastawna, jedna z najbardziej obiecujących Polek w biznesie.

„Luka prawna, w którą wpadają niektórzy frankowicze”. Frankowicze mieszkający poza Polską mogą napotkać przeszkody przy złożeniu pozwu. Problemem jest luka w prawie – ostrzega Magdalena Pledziewicz.

„Podgrupy Grupy Wyszehradzkiej”. Format, mający jednoczyć państwa Europy Środkowej jest obecnie martwy, bo Słowacja i Węgry pracują dla Rosji, a Polska i Czechy to liderzy działań wymierzonych w interesy Moskwy – komentuje Jakub Mielnik.

„Kurs na zamrożenie wojny z Rosją”. Zamrożenie wojny oznaczałoby wielki sukces Moskwy. Niemieckim socjalistom to nie przeszkadza, bo liczą, że pozwoli to na powrót do biznesów z Rosją – pisze Jakub Mielnik.

„Wojowniczy noblista”. Pokojowa Nagroda Nobla dla Abiyego Ahmeda nie była najlepszą decyzją Komitetu Noblowskiego. Niespełna rok później w Etiopii zaczęła się wojna domowa. Teraz może dojść do kolejnego konfliktu – ostrzega Miłosz Szymański.

„Francuski król kryminałów”. – Roman Polański powiedział kiedyś: „gotuję to, co chcę zjeść”. I ja też: piszę to, co chciałbym przeczytać – mówi Krystynie Romanowskiej Bernard Minier, autor bestsellerowych kryminałów.

„Nigdy nie odpuszczam”. – Kulturysta nie jest uznawany za sportowca – opowiada w wywiadzie Wiktora Krajewskiego Marcin Łopucki, pasjonat kulturystyki, który ostatnio sprawdza się jako drag queen w show TVN-u.

Czytaj też:

„Niedyskrecje”. Kto i na co namawia Kaczyńskiego? Koniec snów Trzeciej Drogi o potędze