Doniesienia o powiązaniach Ordo Iuris. Dziennikarze dotarli do maili

Z opublikowanych przez Onet ustaleń pisarki, dziennikarki i aktywistki Klementyny Suchanow wynika, że były prezes Ordo Iuris Aleksander Stępkowski i aktualny szef fundacji Jerzy Kwaśniewski mają być obecni w grupie Agenda Europe. Ta z kolei ma być powiązana z Kremlem.

Działalność grupy Agenda Europe

Potwierdzać mają to odkryte przez dziennikarzy z różnych krajów wiadomości mailowe, w których poruszano m.in. temat polskiego projektu „Stop aborcji”. Suchanow poinformowała, że do grupy należą także inne polskie organizacje, takie jak CitizenGO Polska, Jeden z nas i Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.

Dziennikarka wyjaśniła, że Agenda Europe to „grupa lobbystyczna”, która „powstała po to, by ściągnąć jak największą liczbę organizacji do realizacji ultrakonserwatywnych pomysłów legislacyjnych pod rosyjską kuratelą”. Wymieniane w jej ramach wiadomości, do których uzyskano wgląd, miały dotyczyć głównie aspektów prawnych i zawierać szkice rezolucji ONZ, a czasem także dane ze strzeżonych dokumentów, świadczące o powiązaniach członków AE z władzami państw.

Ordo Iuris komentuje doniesienia

Aktywistka już wcześniej zarzucała Ordo Iuris przynależność do międzynarodowej grupy, jednak wówczas zaprzeczał temu Jerzy Kwaśniewski, który poinformował o pozwaniu Suchanow za informacje przedstawiane przez nią w książce, wpisach i wywiadach. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na kwiecień 2025 roku, a prezes fundacji i jego poprzednik odmówili odpowiedzi na pytania dotyczące najnowszych ustaleń dziennikarki.

Jeden z nich odniósł się jednak do artykułu w mediach społecznościowych. „Z radością czytamy teksty, z których wynika, że rządzimy światem. Dzisiaj w Onecie” – stwierdził Kwaśniewski we wpisie opublikowanym w serwisie X, dawniej Twitter. „Co więcej, tym razem o tym, że Ordo Iuris trzęsie światem i konserwatywną międzynarodówką napisali dziennikarze z międzynarodowego programu Sorosa. To jakoś nam nawet schlebia” – dodał w kolejnym.

