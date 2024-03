Szef MON po ataku terrorystycznym w Rosji: Polskie służby są w pełnej gotowości

Minister obrony narodowej odniósł się do piątkowych wydarzeń. Wtedy pod Moskwą doszło do ataku terrorystycznego. – Dbamy o to, żeby Polska była zawsze przygotowana i bezpieczna – zapewnił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak mówił, konsekwencje zdarzeń są monitorowane i analizowane. – Służby są w pełnej gotowości. O części spraw nie mogę mówić, ale o jednym mogę zapewnić, że z szefem BBN i z premierem analizujemy i monitorujemy sytuację – dodał.

