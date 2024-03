Kaczyński z przewrotnym „komplementem” dla rządzących. „Są w tym bardzo dobrzy”

Jarosław Kaczyński podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w krytyczny sposób oceniał dokonania koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy w czasie 100 pierwszych dni rządów. Prezes PiS wytykał politycznym rywalom niespełnione obietnice. – Czy tak demokracja powinna wyglądać, czy demokracja to rządy tych, którzy zręcznie oszukują? Czy w sytuacji, kiedy 100 konkretów to w gruncie rzeczy prawie 100 kłamstw; czy w sytuacji, w której ludzi wprowadza się w błąd, można powiedzieć na ogromną skalę, w ogóle można mówić o demokracji? – zapytał polityk.

Jarosław Kaczyński uderza w koalicję rządzącą. „Są naprawdę bardzo dobrzy w manipulacji”

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że demokracja to pewnego rodzaju relacja między rządzącymi a obywatelami, w której ogromne znaczenie mają słowa i składane obietnice. – Jeżeli ze złą wolą obiecuje się, wiedząc że to co jest obiecywane, jest niewykonalne, a w każdym razie jest niewykonalne w krótkim czasie, to wtedy demokracja w gruncie rzeczy traci sens, to już jest tylko gra – ocenił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS wskazał, w czym – w jego opinii – sprawdzają się politycy, którzy znajdują się po drugiej stronie politycznego sporu. – Nasi polityczni przeciwnicy, konkurenci są naprawdę bardzo dobrzy w manipulacji – stwierdził. – Można powiedzieć, że ten rząd prowadzi politykę, muszę użyć takiego słowa, okradania polskiego społeczeństwa – ocenił Jarosław Kaczyński. Jednocześnie zapewniał, że jego środowisko polityczne w czasie ośmiu lat rządów stworzyło perspektywę „wyraźnej poprawy” jakości życia. Prawo i Sprawiedliwość podczas wydarzenia pokazało również najnowszy spot, który został zatytułowany: „Donald, gdzie się podziały wasze konkrety? #100kłamstw”.

