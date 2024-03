Kosiniak-Kamysz z ważną zapowiedzią. Szef MON o funkcji „odstraszania”

– Będziemy wzmacniać obecność wojska polskiego we wszystkich przygranicznych województwach na wschodzie. Chcę was o tym zapewnić, bo to jest nasza racja stanu – zapowiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk zaznaczył, że decyzja jest motywowana chęcią „odstraszenia” ewentualnych przeciwników.

– Nie mówię tego, żeby straszyć, ale żeby odstraszyć naszych przeciwników, żeby nigdy żadne imperium zła nie zaatakowało naszej ojczyzny i państw NATO, żeby żadnemu imperium zła, które się odradza na świecie nigdy nie opłacało się zaatakować Polski i jakiegokolwiek naszego sojusznika – stwierdził szef MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił także, że silna i dobrze funkcjonująca armia musi opierać się na kilku filarach uwzględniających takie kwestie jak: profesjonalne wyposażenie żołnierza, zapewnienie mu najlepszego sprzętu oraz zagwarantowanie odpowiedniego finansowania całego sektora.

Zapora na granicy z Białorusią. SG wspierana przez wojsko

Minister obrony narodowej zabrał głos także w sprawie ochrony granicy z Białorusią, gdzie wciąż dochodzi do kolejnych prób forsowania polskich umocnień przez migrantów. Już w połowie lutego Donald Tusk poinformował, że w porozumieniu z szefem MSWiA została podjęta decyzja o szybkiej modernizacji zapory granicznej z Białorusią.

– Straż Graniczną w ochronie granicy wspiera wojsko w ramach Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie i będzie nadal wspierać. Na obecny rok jest to przedłużone działanie z zabezpieczonym finansowaniem po to, aby udzielać wszelkiej możliwej pomocy i wypełnić zobowiązania konstytucyjne ochrony granicy oraz nienaruszalności granicy Rzeczypospolitej – zapewnił Władysław Kosiniak-Kamysz.

