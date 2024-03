Polska domaga się wyjaśnień od Rosji. „RP potępia wszelkie formy terroryzmu”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących, która została wystrzelona przez lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej w kierunku celów znajdujących się w zachodniej części Ukrainy. W krótkim komunikacie resort poinformował, że Polska będzie domagała się od Federacji Rosyjskiej wyjaśnień.

Rakieta w polskiej przestrzeni powietrznej. MSZ wydało komunikat

„Przede wszystkim zaś wzywamy Federację Rosyjską do zaprzestania terrorystycznych ataków z powietrza na mieszkańców i terytorium Ukrainy oraz zakończenia wojny i zajęcia się wewnętrznymi problemami kraju. Wyrażamy współczucie ofiarom rosyjskich bombardowań oraz ich bliskim. Rzeczpospolita Polska potępia wszelkie formy terroryzmu i próby rewizji granic przy użyciu siły” – napisał Paweł Wroński, rzecznik MSZ.

Wcześniej głos w związku ze sprawą zabrał minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że po godz. 4 doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez „jeden z rosyjskich pocisków”. Obiekt wleciał na wysokości miejscowości Oserdów w województwie lubelskim i po 39 sekundach opuścił przestrzeń RP. – Wleciał w głąb naszego kraju na głębokość ok. tysiąca do dwóch tysięcy metrów. Przez cały czas obiekt był monitorowany przez polskie systemy radiolokacyjne – podkreślił szef MON.

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych przekazał, z jaką prędkością i na jakiej wysokości przemieszczała się rakieta manewrująca.– Było to prawie 800 km/h, na wysokości ok. 400 metrów. Przez 39 sekund przebywała w naszej przestrzeni powietrznej, a następnie ją opuściła – podał ppłk Jacek Goryszewski na antenie TVN24.

