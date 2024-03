Polacy zrecenzowali „występ” Kaczyńskiego. Najnowszy sondaż

W X kadencji Sejmu prace prowadzą trzy komisje śledcze, a jedna z nich została powołana do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku.

Przewodniczącą komisji została Magdalena Sroka, a pierwsze przesłuchania zostały przeprowadzone 15 marca. Największe emocje wywołało pojawienie się przed komisją prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński nie wygłosił całej treści przysięgi i tłumaczył, że nie został zwolniony przez premiera z ujawniania informacji klauzulowanych. Posiedzenie komisji przebiegało w atmosferze licznych polemik i przerzucania się uszczypliwościami.

Polacy ocenili Jarosława Kaczyńskiego. Najnowszy sondaż

W sondażu, który został przeprowadzony dla rp.pl przez SW Research, respondenci odpowiedzieli na pytanie, jak wypadł Jarosław Kaczyński przed komisją ds. Pegasusa. 19,4 proc. ankietowanych oceniło prezesa PiS pozytywnie, 42,1 proc. – jest przeciwnego zdania. Niemal 23 proc. badanych nie ma zdania w sprawie, a 15,7 proc. zadeklarowało, że nie jest zainteresowanych pracą tej komisji śledczej.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 19-20 marca. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. „Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne” – podała rp.pl, informując o szczegółach metodologii.

