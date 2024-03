TVP dostanie ponad miliard złotych. To nie koniec pieniędzy w tym roku

Potężny zastrzyk gotówki jeszcze w marcu trafi do TVP. Chodzi o 1,24 mld zł. Wnioski już trafiły do rządu. To nie koniec pieniędzy dla mediów publicznych, bo kolejne środki mogą zostać przeznaczone w wakacje.