Patryk Jaki chce rozwalić PiS od środka? „Ja wzmacniam obóz Zjednoczonej Prawicy”

Patryk Jaki odnosząc się w RFM FM do swojej krytyki Mateusza Morawieckiego przekonywał, że nie chce rozwalić Prawa i Sprawiedliwości od środka, tylko „wzmacnia obóz Zjednoczonej Prawicy”. – Jesteśmy obozem, który potrafi wewnątrz rozmawiać, to jest coś dobrego. Przypomnę, że to są rzeczy, które Tuska wyniosły do władzy – to znaczy to, że jego obóz jest szeroki i potrafi dyskutować – mówił poseł Suwerennej Polski.

Europoseł PiS odpowiedział również na słowa Michała Dworczyka i sugestię, że politycy partii Zbigniewa Ziobry zajmują się głównie recenzowaniem Prawa i Sprawiedliwości. – To w ogóle nieprawda. Ja sądzę, że jesteśmy tą częścią obozu, która w polityce europejskiej dodaje wszystkim wiarygodności – podkreślał Jaki. – My nie krytykujemy PiS-u. To samo, co ja mówię jeżeli chodzi o politykę europejską, mówiło wielu polityków PiS-u z Saryuszem-Wolski na czele. My nie krytykujemy PiS-u, tylko my krytykujemy konkretną frakcję – dodał.

Prowadzący rozmowę wtrącił, że oprócz premiera chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę. – To są rzeczywiście bardzo istotni politycy, ale ja uważam, że w tej sprawie po prostu trzeba iść do przodu. Ja uważam, że ludzie potrzebują tylko, szczególnie nasi wyborcy, ale nie tylko potrzebują takiej informacji, że ok my wiemy, że popełniliśmy błąd, a nie upieranie się przy tym, żebyśmy mogli pójść do przodu. O to w tej sprawie chodzi – kontynuował poseł Suwerennej Polski.

Jaki zapewnił, że „nie żałuje swoich słów, dlatego że były one prawdziwe”. – Uważam, że trzeba to w tej chwili już zakończyć. To, że u nas toczy się dyskusja wewnątrz obozu i że są partie, które mają różne poglądy, to to wzmacnia obóz, a nie osłabia – podsumował europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

