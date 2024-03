Księża w Żninie zbulwersowani postawą parafian. „ZGORSZENIE DLA WIERZĄCYCH”

Wielki Post w Kościele katolickim czas, w którym wierni powinni stronić od hucznej zabawy. Jest to symboliczny okres pokuty, refleksji, modlitwy i postu, który ma przygotować wierzących na obchody najważniejszych świąt w tradycji chrześcijańskiej – Wielkanocy.

Ostatnio proboszcz i wikary z parafii pod wezwaniem św. Marcina w Żninie dobitnie skomentowali zachowania wiernych, które odbiegają od tej zasady.

Księża w Żninie oburzeni zachowaniem wiernych

"MY KAPŁANI PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA W ŻNINIE JESTEŚMY ZASKOCZENI I ZBULWERSOWANI POSTAWĄ W OKRESIE WIELKIEGO POSTU NIEKTÓRYCH PARAFIAN, KTÓRZY W TYM ŚWIĘTYM, CZASIE NIE TYLKO ORGANIZUJĄ ALE UCZESTNICZĄ W DYSKOTEKACH I ZABAWACH OKOLICZNOŚCIOWYCH.

TAKA POSTAWA JEST AMORALNA, NIEWYCHOWAWCZA I STANOWI OGROMNE ZGORSZENIE DLA WSZYSTKICH WIERZĄCYCH" – napisali w oświadczeniu odczytywanym podczas niedzielnych mszy (pisownia oryginalna – red.). Trafiło ono także na grupę na Facebooku. Podpisali je odręcznie ks. kanonik Piotr Rutkowski oraz ks. wikariusz Jarosław Banasiak.

W rozmowie z „Wyborczą” jeden z bydgoskich księży powiedział, że jest w stanie zrozumieć emocje duchownych ze Żnina. – Traktujemy ten czas jako okres wyjątkowego skupienia, powagi, pracy nad sobą, refleksji i duchowej odnowy – zwrócił uwagę. Dodał, że sam wielokrotnie miał ochotę krzyczeć: „ludzie, co wy robicie!”. Przyznał jednak, że forma taka jak w oświadczeniu rzadko przynosi skutek. Forma jest niefortunna. – To rzeczywiście wygląda na krzyk, a nie rozmowę, braterskie pouczenie. Z duszpasterskiego doświadczenia wiem, że to nie działa. Działa dobry przykład, działają mądre argumenty. Dla mnie postawa księży ze Żnina jest zrozumiała, ale forma niepotrzebna – powiedział.

Wielki Post to okres 40 dni przed Wielkanocą, rozpoczynający się Środą Popielcową. Jest to czas intensywnej modlitwy, postu i jałmużny. Wierni są zachęcani do powstrzymania się od spożywania mięsa w piątki oraz do podjęcia indywidualnych praktyk postnych, takich jak rezygnacja z pewnych pokarmów czy luksusów.

