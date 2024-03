Tajemniczy Sikorski ws. rosyjskiej rakiety nad Polską. „Technikalia proszę nam zostawić”

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP w niedzielę przyznano, że o godz. 4.23 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych w nocy przez lotnictwo dalekiego zasięgu Rosji. Celem wykonywanych uderzeń były miejscowości znajdujące się w zachodniej Ukrainie.

Obiekt wleciał w polską przestrzeń na wysokości miejscowości Oserdów (woj. lubelskie) i przebywał w niej przez 39 sekund. Zapewniono, że w trakcie całego przelotu był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne. Podsumowano, że aktywowano między innymi polskie i sojusznicze lotnictwo.

Ministerstw Spraw Zagranicznych wezwało Rosję do zaprzestania terrorystycznych ataków z powietrza na mieszkańców i terytorium Ukrainy oraz zakończenia wojny i zajęcia się wewnętrznymi problemami kraju. Wiceszef polskiej dyplomacji Andrzej Szejna ujawnił, że do MSZ zostanie wezwany ambasador Rosji, któremu zostanie przekazana nota protestacyjna.

W poniedziałek przed wejście do resortu Radosław Sikorski udzielił dziennikarzom krótkiego komentarza. – To już kolejny taki incydent. To absolutnie niedopuszczalne, będziemy żądać wyjaśnień, ale pewnie dostaniemy jakąś demagogię. Będziemy się dzisiaj naradzać w KPRM. Będę rozmawiał także z sekretarzem generalnym NATO – powiedział minister spraw zagranicznych.

Sikorski nawiązał również do strzelaniny w Crocus City Hall pod Moskwą, gdzie zginęło ponad 130 osób. – Wyrazimy kondolencje i współczucie dla rodzin ofiar, ale sugerujemy jednocześnie, że zamiast siać terror w Ukrainie, Rosja powinna zająć się terrorem u siebie – mówił. Szef polskiej dyplomacji dopytywany, czy ambasador Rosji został już formalnie wezwany do MSZ, stwierdził: „A, już technikalia proszę nam zostawić”.

