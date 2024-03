Oburzenie po słowach Ziemkiewicza u Stanowskiego. „Cynizm, zło, brak wrażliwości”

W niedzielę 24 marca gościem programu „Godzina Zero” w Kanale Zero był Rafał Ziemkiewicz. Krzysztof Stanowski zapytał swojego rozmówcę o „najdobitniejszy przykład bezczelnej manipulacji”. Rafał Ziemkiewicz odniósł się wówczas do Magdaleny Filiks i nawiązał do jej dramatu związanego z samobójczą śmiercią syna. Kilka lat wcześniej chłopiec padł ofiarą pedofila, a pracownicy rządowych mediów opublikowali dane, umożliwiające identyfikację skrzywdzonego, co mogło doprowadzić do wtórnej wiktymizacji.

Rafał Ziemkiewicz o Magdalenie Filiks. „Posłanka patusiara”

Rafał Ziemkiewicz określił Magdalenę Filiks jako „posłankę patusiarę, kompletnie sfiksowaną na punkcie walki z PiS-em” i dodał, że „swojego syna najpierw zostawiała z pedofilem”. Krzysztof Stanowski zareagował, aby nie używać słowa „patusiara”.

– Kobieta, której syn jest po próbie samobójczej, przecież to jest wołanie o pomoc, ratunku… Że z pedofilem to może nie wiedziała… – kontynuował Rafał Ziemkiewicz. – Jak dochodzi do tragedii, kto jest winien? Jarosław Kaczyński, Rafał Ziemkiewicz jej zabił syna, TVP Info jej zabiło syna, Radio Szczecin – wszyscy są winni – kpił.

Ostre reakcje po wypowiedzi Ziemkiewicza. „Cynizm, zło, brak wrażliwości”

Wypowiedź Rafała Ziemkiewicza wywołała reakcje środowiska dziennikarskiego. „To co tu wyrabia pan Ziemkiewicz, bije rekordy obrzydliwości i zasługuje na powszechne potępienie. Cynizm, zło, brak wrażliwości. Obrzydliwe sugestie połączone z wybielaniem dawnego TVP. Wyrazy wsparcia dla całej rodziny zmarłego chłopca. Przykre, że musicie tego słuchać” – napisał Janusz Schwertner, redaktor naczelny portalu Goniec.pl.

– Muszę przyznać, że takiego łajdactwa dawno nie słyszałam. Rafał Ziemkiewicz zaatakował Magdalenę Filiks, posłankę Koalicji Obywatelskiej – powiedziała Dominika Wielowieyska w „Poranku Radia TOK FM”. – Atakowanie matki, której syn popełnił samobójstwo, jest czymś niewyobrażalnym. (…) Jestem wzburzona. Nie ukrywam. Jestem zdenerwowana, ponieważ uważam, że to jest zło w czystej postaci – oceniła.

